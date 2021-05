Burlacul 20 mai 2021. Simona Bălăceanu, date la limita dintre flirt și flit cu Andi Constantin. De ce a fost dezamăgit bărbatul

După ce au condus pe străzile din Instanbul, Andi Constantin și Simona Bălăceanu au luat masa pe malul Bosforului, însă curând au apărut tensiuni.

Simona Bălăceanu și Andi Constantin, de-a șoarecele și pisica la single date

Burlacul a fost dezamăgit de jocul pe care Simona Bălăceanu l-a pus în scenă și nu s-a sfiit să-i spună. În ciuda nenumăratelor încercări de a o face să renunțe la ironii și atitudinea superioară, Andi Constantin nu a reușit să o regăsească pe tânăra vulnerabilă care, cu doar câteva ore în urmă, îi spunea că-l dorește și că-l vrea alături pentru tot restul vieții.

”Cred că acel orgoliu nu o lasă să se mai expună, să fie vulnerabilă ca aseară. Cred că de aceea nu își mai ”amintește”. Mă uitam la ea uimit, nu-mi venea să cred că e Simona cu care am vorbit spre sfârșitul serii. Egoul ei parcă își reintra în drepturi și din nou simțeam acea blocadă, că nu ajung la ea și că vorbesc doar cu o persoană orgolioasă. Acest orgoliu mereu îi umbrește partea frumoasă a ei, partea pe care eu aș vrea să o văd mai des. Mi-am dorit foarte mult să o văd pe fata aceea de la petrecere, din ultima parte a petrecerii. Am încercat să vorbesc cu ea, am încercat să ajung la ea din nou.

Am întors pe toate fețele chestia asta. Chiar am crezut că voi ajunge cumva la ea și va ține magia asta. De fapt, nu este o magie și este cu adevărat o victorie. Am fost blând, astfel încât să înțeleagă că nu este luptă între noi și nu ar trebui să ne luptăm pentru dominarea celuilalt. Ar trebui să fie un parteneriat. Eram atât de dezamăgit, încât i-am spus cum mă simt (n.r. ca un cerșetor). I-am spus că mi-e greu să cerșesc tot timpul partea asta a ei, să fie cea care m-a impresionat la petrecere.”, a spus Andi Constantin despre interacțiunea cu una dintre preferatele sale.

Totuși, în ciuda faptului că nu a găsit o cale prin care să o facă pe Simona Bălăceanu să se deschidă în fața lui, Andi e hotărât să nu renunțe.

”Mi-am dat la o parte toate orgoliile și toate sistemele defensive, încât să-i arăt că e ok, eu pot fi vulnerabil cu ea. Îmi trezește dezamăgire, atât.”, a mai declarat el.

