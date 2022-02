Chefi fără limite, 21 februarie 2022. Ce echipă a câștigat imunitate. Ce concurent s-a salvat de la o posibilă eliminare

Verdictul final a fost dat de localnicii invitați să deguste preparatele. Echipele au trecut prin probe de foc și au întâmpinat dificultăți pe parcurs.

Caracatița nu este deloc ușor de preparat, fierbe foarte greu, iar task-ul primit de echipe este cu atât mai dificil de realizat: să copieze felul de mâncare gustat doar de chef, el fără a avea dreptul să guste din preparatele făcute de echipa sa.

Ce echipă a câștigat imunitatea individuală, în prima ediție de Chefi fără limite. Ce concurent s-a salvat de la o posibilă eliminare, în ediția din 21 februarie 2022

Tensiunea a atins cote maxime pentru echipe și pentru chefi! Când Irina Fodor a început numărătoarea inversă inimile au început să bată cu putere și mâinile să se miște cu viteză pentru a face ultimele aranjamente la plating.

“Am gustat din caracatiță și aveam în minte doar un cântec: Tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul… Aoleu, mămicule! Tocănița gustoasă, carcatița tare”, spune chef Sorin Bontea.

“Aoleu, nici câinii nu o mănâncă! Nimeni nu mănâncă caracatița noastră. Nu e fiartă! Ce ne facem?”, spune chef Cătălin Scărlătescu.

“E momentul meu de acomodare și de adaptare la mâncarea grecească. Aici ar fi provocarea cea mai mare pentru mine: să renunț la stilul meu de gătit și să încerc să mă acomodez la stilul ăsta. Asta va fi foarte greu!”, spune chef Florin Dumitrescu.

Farfuriile s-au sparte rând pe rând și au dictat victoria: ECHIPA VERDE a obținut imunitatea!

“Este prima probă, am câștigat-o! Am sărit, am țipat, am rămas fără voce!”, a spus Sorin Bontea. Pentru că este cheful echipei câștigătoare, Sorin Bontea a ales cine din echipa sa este imun în cazul în care vor ajunge la eliminare: Francisc Șandor obține imunitate.

Chef Sorin Bontea a fost surpanumit "Cuceritorul insulei Chios".

18 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe Antena Play.

Citește și: Cum poți comanda preparatele prezentate la Chefi fără limite de la Antena 1, primul show TV care îmbină gătitul cu călătoriile

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Citește și: Cine e Marius Tudosiei, co-prezentator al emisiunii Chefi fără limite de la Antena 1

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în această seară, de la ora 20.30, la Antena 1. Emisiunea va putea fi urmărită în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1.