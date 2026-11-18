Victoria Igwintehi Haler este concurenta care a reușit să îi emoționeze din plin pe jurațiț cu povestea sa dureroasă de viață. Descoperă ce confesiune a făcut, în ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Se spune că viața bate filmul și un exemplu în acest sens este chiar Victoria Igwintehi Haler, o concurentă care a reușit să aducă lacrimi în ochii celor patru jurați care au fost mai mult decât impresionați de povestea dură de viață a femeii. Află totul despre cum și-a salvat nigeriana viața, în vreme de război, deși era însărcinată. Momentul de la Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, a fost unul extrem de emoționant.

Victoria Igwintehi Haler i-a emoționat până la lacrimi pe jurații Chefi la cuțite. Ce confesiuni dureroase a făcut concurenta din sezonul 18

Deși afișează un zâmbet larg și fermecător, Victoria Igwintehi Haler are o poveste de viață dureros de emoționantă. Femeia are 45 de ani și locuiește în prezent în București, dar este din Nigeria.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurenta a ales să pregătească o supă egusi, o plăcintă cu carne și yam pisat. Femeia a dezvăluit faptul că visul ei a fost să vină la Chefi la cuțite și să demonstreze nu doar africanilor faptul că știe să gătească, ci întregii lumi.

Deși a avut numeroase emoții, concurenta a fost încrezătoare în forțele sale și în talentul său culinar. Când au ridicat cloșurile, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au fos uimiți de ceea ce au descoperit în farfurie și au știut imediat faptul că este vorba despre un preparat african.

„Ai avut o viață grea acolo?”, a dorit să afle Chef Richard Abou Zaki.

„Sunt din Nigeria. Lucrez de trei ani în România, la o patiserie. A fost greu, fiindcă sunt mamă a doi copii. Și eram singura care avea grijă de copiii mei. A fost greu și a trebuit să plec în străinătate, să muncesc, să câștig bani să am grijă de ei. Stăteau cu mama, dar mama a murit. Ea era totul pentru mine. Tot ceea ce sunt astăzi datorez mamei”, a povestit concurneta, cu lacrimi în ochi.

„Copiii sunt acum la sora mea. Unul are 14 ani, unul 16 ani. Nu i-am mai văzut de șase ani. Mă ocupăd e vizele lor, sper să fie aprobate. Vorbesc cu ei la telefon. Îmi e dor de ei, dar și lor le e dor de mine. Când am plecat fiica mea avea 10 ani, acum are 16 ani și îmi zice că e femeie. Am pierdut legăturqa cu partenerul meu de atunci după ce a început războiul în Coasta de Fildeș. În 2010 a început un război cumplit. A trebuit să fugim să ne salvăm viețile, am pierdut contactul. Aruncau bombe. Am reușit să scap de acolo, am traversat apa ca să putem evada. A fost îngrozitor, am crezut că o să mor în apa aia. Dumnezeu m-a salvat. Nu am mai auzit de tatăl copiilor mei, nu știu ce s-a întâmplat cu el”, a fost confesiunea extrem de dureroasă făcută de concurentă.

Concurenta a spus că nu le-a spus copiilor și mamei sale că pleacă din Nigeria. Se aștepta să stea doar câteva luni să se întoarcă, însă viața a făcut ca ea să nu își mai vadă copiii de șase ani.

Momentul care a adus lacrimi în ochi juraților Chefi la cuțite a fost atunci când concurenta a început să cânte o melodie în amintirea mamei sale.

Când a văzut că a primit cuțitele, concurenta s-a aruncat în genunchi și a început să plângă de emoție: „O, Iisuse! Vă mulțumesc, domnule!”.

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