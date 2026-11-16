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Adrian Ilie și fiica lui, apariție surpriză la Chefi la cuțite! Ce rol vor avea în lupta pentru amuletă, după victoria lui Richard

Chef Richard a câștigat prima amuletă a sezonului 18 Chefi la cuțite. Legenda fotbalului românesc, Adrian Ilie și fiica lui vin la jurizarea amuletei de diseară.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 09:47 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 09:49
Adrian Ilie și fiica lui, apariție surpriză la Chefi la cuțite! Ce rol vor avea în lupta pentru amuletă, după victoria lui Richard | antena 1
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Debut plin de adrenalină al sezonului 18 Chefi la cuțite: cei patru jurați s-au confruntat cu noua regulă restrictivă a amuletelor, care le-a impus să gătească doar cu ingredientele din cutiile misterioase. Iar la capătul unei sesiuni intense de gătit, cea dintâi victorie a sezonului i-a revenit lui Chef Richard Abou Zaki.

Adrian Ilie și fiica lui, apariție surpriză la Chefi la cuțite!

Confruntările culinare continuă aprig în această seară, când degustarea preparatelor de la amuletă va fi făcută de unul dintre cei mai talentați atacanți din istoria fotbalului românesc, Adrian Ilie, care vine însoțit de fiica lui, Milana.

Premiera Chefi la cuțite a fost prima opțiune de vizionare a românilor la nivel urban, obținând o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 18.7% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 6.1 puncte de rating și 18.2% cotă de piață.

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Luptă grea la cea dintâi amuletă a sezonului 18 Chefi la cuțite: cei patru jurați nu mai au acces liber la cămara cu ingrediente, fiind obligați să gătească doar cu produsele din cutiile misterioase. Testul de început le oferă, însă, un avantaj foarte important: Chef-ul care câștigă acest joc poate deschide cutiile, alegând să le împartă în funcție de conținutul lor. Ieri, a fost seara lui Chef Richard, care a obținut acest avantaj – iar după degustarea făcută de cuplul de vedete din mediul digital Diana Enciu și Otravă, victoria a fost de partea lui.

Astfel, Chef Richard a obținut 5 puncte și prima amuletă a sezonului, tigăița de 4 puncte i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner, 3 puncte i-au fost acordate lui Chef Ștefan Popescu, iar mult temuta ”negruță” de 2 puncte a ajuns la Chef Orlando Zaharia.

În această seară, de la ora 20:30, confruntările culinare cresc tensiunea în platoul Chefi la cuțite – întrucât Irina Fodor va lansa o amuletă în premieră, super-puterea oferită de aceasta aprinzând și mai puternic spiritul de competiție al juraților. Și momentul degustării va aduce doi invitați aflați în premieră în platoul show-ului culinar: supranumit Cobra, unul dintre pilonii importanți ai generației de aur a fotbalului românesc, Adrian Ilie vine însoțit de fiica lui, Milana.

De partea cealaltă, în ringul audițiilor, noi concurenți vin la întâlnirea cu Chefii, dornici să obțină cuțitele de trecere în bootcamp. Printre cei care vor găti diseară în bucătăria show-ului culinar se numără Liliana Petrișor, multiplă campioană a României la biliard, care le va dezvălui juraților experiențele traumatizante prin care a trecut în anii petrecuți pe stradă, fără adăpost. ”Am peste 42 de medalii și trofee.

Timp de 10 ani am participat la toate turneele și am cucerit tot ce s-a putut la biliard. Dar clubul de biliard s-a închis, am rămas pe stradă și viața m-a dus către căi greșite. Doi ani de zile am dormit în Gara de Nord. Boli, foamete, lipsă de somn, lipsă de afecțiune... Prin toate am trecut acolo. Fac parte din acel 1% care a scăpat cu viață din așa ceva”, a mărturisit Liliana, care le-a povestit Chefilor și ce a însemnat pentru ea întâlnirea cu jurnalista Sonia Simionov.

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Lupta intensă pentru cea de-a doua amuletă a sezonului, dar și noi momentele pline de emoție în ringul audițiilor urmează în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY. Săptămâna aceasta, show-ul Chefi la cuțite va fi difuzat luni și miercuri, de la 20:30 – marți, 17 noiembrie, Antena 1 transmițând live meciul Naționalei de fotbal a României cu reprezentativa Bosniei-Herțegovina.

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