Alexandru Bădulescu a venit la Chefi la cuțite sezonul 18 cu un preparat inedit, ce i-a surprins total pe jurați, în ediția din 16 noiembrie 2026.

Un alt concurent care a făcut senzație în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, a fost Alexandru Bădulescu, un concurent care i-a surprins pe mulți atunci când a dezvăluit ce a putut să facă pentru soția lui însărcinată. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Ce gest a făcut Alexandru Bădulescu pentru soția lui însărcinată, la Chefi la cuțite. Preparatul care i-a uimit pe jurați în ediția 16 noiembrie 2026

Alexandru Bădulescu are 39 de ani, este din București și este antreprenor. Acesta a avut curajul să vină în preselecții cu un preparat cu totul și cu totul aparte, pe care l-a conceput pe vremea când soția lui era însărcinată:

„Am decis să fac un burger cu jackfruit. Acest preparat este unul dintre cele mai inedite pe care le-am gătit până astăzi. Gustul, textura, aromele lui...Un preparat făcut de mine. În urmă cu mai bine de 10 ani, soția era însărcinată, eu lucram în industria alimentară, cumva cele două erau în antagonie: mâncare sănătoasă, pentru că vine un copil, versus ceea ce facem noi în industria alimentară în momentul de față, respectiv alimente supraprocesate, pline de zahăr, pline de grăsimi, pline de tot felul de lucruri pe care nu ni le dorim să le băgăm în noi. Am venit să arăt aceste preparate deosebite pe care, din păcate, oamenii le ignoră. O să fiu ciudatul ăla pe care oamenii o să îl arate cu degetul”, a dezvăluit concurentul, în timp ce își realiza preparatul inedit.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și cei patru îndrăgiți jurați au degustat atent preparatul..

„E un burger vegan! Ce interesant! Super ineresant! Puteam să jur la început că e carne. Zici că e pulled porc”, au zis aceștia.

Totuși, un detaliu l-a deranjat pe Chef Richard Abou Zaki: „Eu aș fi dat cuțitul dacă proporția de usturoi era potrivită. E excesivă la palat”.

„La noi mujdeiul de usturoi e din moși strămoși, nu poți să schimbi acum că vrei să schimbi la palat. De ce să mergem pe altă stradă?”, a ripostat Chef Alexandru Sautner.

Nu a durat mult și între cei doi s-a iscat un adevărat conflict. Usturoiul a fost, așadar, motivul scandalului. După ce a intervenit Nănița, mătușa lui Chef Richard, ca să calmeze spiritele, ușile s-au deschis și în platoul emisiunii a apărut concurentul, care s-a prezentt și a oferit mai multe detalii despre rețeta inedită, cu Jackfruit. Urmărește clipul video de mai sus ca să afli ce verdict a primit.

Urmărește Chefi la cuțite sezonul 18 pe Antena 1 și și în AntenaPLAY!