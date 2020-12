Ce mai face și cum arată Maria Burlacu, finalista sezonului 6 Chefi la cuțite

Maria Burlacu, după finala Chefi la cuțite, sezon 6: Nu am câștigat competiția, dar nu am pierdut nimic

Maria nu a câștigat, însă cu siguranță jumătate de obiectiv s-a îndeplinit și a ajuns un exemplu pentru femeile pasionate de gătit.

Maria a povestit în audiții că nu a îmbrățișat meseria de bucătar din placer, ci din nevoie la început.

„Nu am iubit bucătăria de la început. Studentă fiind, m-am angajat cu un singur scop, acela de a îmi plăti chiria și tot ce aveam nevoie atunci. La 19 ani vindeam prăjituri, trebuia să mă întrețin",

Finala sezonului 6 a fost câștigat de Munti, din echipa „Albastră” a lui Sorin Bontea.

„Nu am câștigat competiția, dar nu am pierdut nimic. Sunt dezamăgită. Nu de mine, de rezultat. Munca mea a fost ce trebuie, am muncit cu nişte neprofesionişti, le mulţumesc, sunt fericită cu alegerea făcută, prefer să pierd în modul acesta decât să câştig nemeritat”, a declarat Maria Burlacu după competiție.

Cu siguranță Maria l-a făcut mândru pe chef Scărlătescu, iar faptul că nu a câștigat competiția nu a însemnat un eșec, ci o nouă experiență.

