Toată lumea o știe drept Irina Fodor, însă puțini sunt cei care știu ce nume de familia avea prezentatoarea Chefi la cuțite și Asia Express, înainte de căsătorie!

Irina Fodor este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare de la Antena 1, aceasta reușind să țină telespectatorii cu sufletul la gură sezon după sezon, cu emisiuni precum Chefi la cuțite, Asia Express și America Express! Totuși, puțin sunt cei care știu ce nume de familie avea Irina Fodor înainte de căsătorie. Descoperă în rândurile de mai jos care era numele de fată al îndrăgitei prezentatoare.

Ce nume de familie avea Irina Fodor de la Chefi la cuțite, înainte de căsătorie! Care era numele ei de fată

În luna mai a anului 2021, Irina Fodor pășea în platoul Chefi la cuțite alături de fosta prezentatoare a cunoscutului reality show culinar. Aceasta din urmă i-a predat ștafeta și, de atunci, Irina Fodor a fosr cea care a adus în casele telespectatorilor emisiuni extrem de îndrăgite, precum Chefi la cuțite, Asia Express și America Express.

Irina Fodor este mamă, soție și om de televiziune. Originară din Buzău, Irina a venit în Capitală pentru a urma cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității din București. După studiile universitare, aceasta și-a făcut intrarea în mass-media și a devenit reporter. Ulterior a fost prezentator și, în anii ce au urmat, a făcut parte dintr-o companie cunoscută de broadcasting.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată sora Irinei Fodor, Teodora. Ce mesaj i-a transmit prezentatoarea TV surorii ei la festivitatea de absolvire

În 2007, aceasta l-a cunoscut pe Răzvan Fodor, pe vremea când era studentă și făcea figurație în anumite producțiii, ce se filmau în Buftea. Cei doi s-au plăcut și un test important al relației lor a fost călătoria pe care au făcut-o într-o altă țară, deși se știau de puțin timp. Trei ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe pe nume Diana.

Deși mai toată lumea o știe drept Irina Fodor, puțini sunt cei care știu ce nume avea aceasta înainte de căsătorie. Așadar, numele de fată al îndrăgitei prezentatoare a fost Stan.

Irina Fodor a sărbătorit în data de 13 septembrie 2026 frumoasa vârstă de 38 de ani și este în continuare una dintre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare de la Antena 1.