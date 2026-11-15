„Cenușăreasa” de la Chefi la cuțite i-a cucerit pe trei dintre jurați! Cine este Florina Elena Bogdan și ce poveste are

Florina Elena Bogdan a pus gust în farfurie, iar asta s-a simțit. Iată ce i-au spus jurații și dacă gustul a fost suficient pentru a merge mai departe.

Florina Elena Bogdan are 30 de ani, este din Sărand, județul Bihor, și se ocupă de imobiliare. Concurenta are experiență profesională în domenii diverse. Ea a fost și șofer de camion! A făcut echipă cu soțul ei.

„Îmi place să conduc și m-am tot uitat la un moment dat la salariile astea astornomice, care erau. (...) Am dat munca de birou pe bani mai mulți, pe călătorii, pe ieșiri din zona de confort”, relatează ea.

Mai mult decât atât, concurenta a publicat o autobiografie: „Am scris o carte despre mine. Se numește Regina și Cenușăreasa vieții mele. Regină, pentru că aleg să trăiesc maxim fiecare zi, să iau tot ce-i mai bun de la viață și să mă bucur de fiecare moment. Și Cenușăreasă pentru că cineva trebuie să facă și lucrurile alea, cineva trebuie să pună haine la spălat, cineva trebuie să dea boabe la găini, altcineva trebuie să facă de mâncare și altcineva trebuie să mai meargă și la lucru.”

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„Cenușăreasa” de la Chefi la cuțite i-a cucerit pe trei dintre jurați

Florina Elena Bogdan a pregătit pentru jurații Chefi la cuțite sezonul 18: gulaș unguresc.

„Astăzi mi-am propus să iau patru cuțite”, declară Florina. „Practic am venit să fac imposibilul posibil: gulaș în 50 de minute! (...) Ce ți-e Oradea, ce ți-e Budapesta, tot acolo!”

Florina Elena Bogdan mărturisește că familia ei nu este atentă la plating: „Sunt ca termitele!”

Chef Richard Abou Zaki a fost uimit de preparat la prima vedere: „Mamă, asta e ceva un pic românesc, un pic...”

„Ciorbă de fasole cred că este”, e de părere Chef Alexandru Sautner.

„Ăsta e din Neamț, băieți, e de la mine de la Moldova”, este de părere Chef Richard.

„Eu baconul ăsta nu-l înțeleg aici”, spune Chef Sautner.

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„A vrut să facă un gulaș”, spune Chef Ștefan Popescu.

„De ce e carnea așa de tare?” se întreabă Chef Alexandru Sautner.

„E un hibrid”, e de părere Chef Richard.

Florina Elena Bogdan se prezintă în fața juraților Chefi la cuțite, însă numele ei îl pune în dificultate pe Chef Richard.

„De ce ești Bogdan dacă ești fată?” o întreabă Chef Richard pe Florina.

„Așa îl cheamă pe soțul”, spune concurenta.

„Dar tu... numele tău care e?” vrea el să știe.

„Florina Elena”, răspunde concurenta.

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„De ce în România... eu nu înțeleg o chestie”, spune juratul. „De ce se ia numele de familie ca nume propriu. (...) Tu ești fată, ai fi Bogdana, practic nu ești Bogdan.”

„Am și abilități de băieți”, explică Florina. „Sunt fost șofer de camion. (...) Am lucrat în echipaj cu soțul meu.”

„Am vrut să merg singură prima dată”, relatează concurenta. „Ca orice om care vrea să facă mai mult, să câștige mai mult, în primul rând. Cred că asta e motivația principală. M-am dus și eu la școală și am vrut să merg singură. (...) Soțul zice: <<Tu vii cu mine!>>”

„Lui îi plăcea cum conduci tu? Se lua de tine?” a vrut să știe Chef Orlando.

„Nu”, răspunde ea.

„Eu o înnebunesc pe nevastă-mea când stau în dreapta”, mărturisește Chef Sautner.

Florina le-a explicat preparatul din seara aceasta și le-a spus că așa îl pregătește familiei sale.

„Te vezi în echipe?” o întreabă Chef Richard.

„Da”, răspunde ea hotărât.

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„Nu a fost așa reușită. Carnea tare”, îi spune Chef Popescu. „Tu știai că o să ai o oră la dispoziție, trebuia să te gândești bine ce preparat faci.”

„Se simte aici că lipsește focul de lemne”, e de părere Chef Orlando.

„Se simte că e picantă, e tare, e nasoală, e tot... Câți ani ziceai că am?” o întreabă Chef Sautner.

„Douăzeci și patru”, răspunde ea, după ce vede că Chef Alexandru Sautner i-a oferit un cuțit.

„Eu câți am?” o întreabă Chef Orlando.

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„Trezeci și doi”, răspunde ea și observă că juratul i-a oferit și el un cuțit.

„Treci mai departe”, o anunță Chef Richard, care i-a oferit și el un cuțit.

„Știam că trec mai departe”, spune ea hotărâtă.

„Tehnica nu este în farfuria asta, nu există. Aici nu e tehnică deloc, cum ai tăiat carnea, cum ai tăiat vegetalele (...) Îți lipsea eleganța”, îi spune Chef Richard. „Dar ce te-a salvat aici e gustul!”

Florina Elena Bogdan a luat 3 cuțite: Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki.