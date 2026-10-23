Chef Richard Abou Zaki a gătit la evenimentul din Torino care atrage cele mai importante figuri ale gastronomiei din lume

Chef Richard a gătit pentru cina de inaugurare Buonissima, desfășurată în spectaculosul Palazzo Madama, unul dintre cele mai fascinante monumente din Torino. ”A fost o onoare și o bucurie enormă să gătesc o farfurie care reprezintă Retroscena, cu întreaga noastră viziune despre bucătărie”, a declarat juratul.
Chef Richard Abou Zaki a gătit la evenimentul din Torino
Anul acesta, evenimentul aduce întâlniri spectaculoase între avangarda internațională a bucătăriei și excelența italiană, printre prestigioșii participanți numărându-se Chef Yannick Alléno, unul dintre titanii bucătăriei franceze moderne (care deține 3 stele Michelin la Alléno Paris au Pavillon Ledoyen).
De altfel, de la debutul său, în anul 2021, Buonissima Torino a atras în mod constant elita gastronomiei mondiale, la edițiile trecute participând nume precum Alain Ducasse, legenda absolută a bucătăriei franceze, și Ferran Adrià, Chef-ul vizionar din Catalonia și revoluționarul bucătăriei moleculare.
”Am participat la eveniment alături de Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite, care face parte din echipa mea de la Retroscena și m-am bucurat să pot aduce în fața atâtor nume grele ale gastronomiei mondiale o parte din gustul și filozofia care reprezintă Retroscena”, a adăugat Chef Richard Abou Zaki, care se pregătește acum pentru pop-up-ul Retroscena din România, evenimentul ce aduce între 6 și 15 noiembrie excelența în gastronomie la Domeniul Știrbey.