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Chef Richard Abou Zaki a gătit la evenimentul din Torino care atrage cele mai importante figuri ale gastronomiei din lume

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a participat la Buonissima Torino 2026, evenimentul care transformă pentru patru zile orașul Torino într-o veritabilă capitală mondială a gastronomiei și atrage cele mai importante nume ale artei culinare din întreaga lume.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 12:42 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 12:43
Chef Richard Abou Zaki a gătit la evenimentul din Torino care atrage cele mai importante figuri ale gastronomiei din lume | Antena 1
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Chef Richard a gătit pentru cina de inaugurare Buonissima, desfășurată în spectaculosul Palazzo Madama, unul dintre cele mai fascinante monumente din Torino. ”A fost o onoare și o bucurie enormă să gătesc o farfurie care reprezintă Retroscena, cu întreaga noastră viziune despre bucătărie”, a declarat juratul.

Chef Richard Abou Zaki a gătit la evenimentul din Torino

Anul acesta, evenimentul aduce întâlniri spectaculoase între avangarda internațională a bucătăriei și excelența italiană, printre prestigioșii participanți numărându-se Chef Yannick Alléno, unul dintre titanii bucătăriei franceze moderne (care deține 3 stele Michelin la Alléno Paris au Pavillon Ledoyen).

De altfel, de la debutul său, în anul 2021, Buonissima Torino a atras în mod constant elita gastronomiei mondiale, la edițiile trecute participând nume precum Alain Ducasse, legenda absolută a bucătăriei franceze, și Ferran Adrià, Chef-ul vizionar din Catalonia și revoluționarul bucătăriei moleculare.

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”Am participat la eveniment alături de Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite, care face parte din echipa mea de la Retroscena și m-am bucurat să pot aduce în fața atâtor nume grele ale gastronomiei mondiale o parte din gustul și filozofia care reprezintă Retroscena”, a adăugat Chef Richard Abou Zaki, care se pregătește acum pentru pop-up-ul Retroscena din România, evenimentul ce aduce între 6 și 15 noiembrie excelența în gastronomie la Domeniul Știrbey.

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