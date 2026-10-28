Descoperă ce premiiu de prestigiu a primit Chef Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite.

Un nou succes pe plan profesional pentru juratul Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki: restaurantul Retroscena, cu care a devenit singurul român din lume deținător al unei stele Michelin, a obținut un premiu prestigios!

Chef Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite, premiat în Italia! Distincția prestigioasă obținută pentru restaurantul său

Premiul special Le Avanguardie vine din partea prestigioasei publicații Gambero Rosso.

Această recunoaștere onorează restaurantele și bucătarii care contribuie la modelarea viitorului bucătăriei italiene, fiind oferită nu doar pentru calitatea bucătăriei, ci mai presus de toate pentru capacitatea de a inova, experimenta și propune o viziune gastronomică originală.

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Premiul încununează astfel talentul, creativitatea și implicarea maximă a echipei de la Retroscena conduse de Chef Richard, care în curând va oferi un spectacol gastronomic de excepție la pop-up-ul desfășurat la Domeniul Știrbey. Gambero Rosso este cea mai importantă publicație italiană de gastronomie și vinuri. Fondată în 1986, Gambero Rosso s-a impus ca o voce a experților culinari imparțiali, devenind ghidul specializat în gastronomia din Peninsulă cel mai apreciat la nivel internațional. Alături de această recunoaștere, Chef Richard a obținut din partea aceleiași publicații și Premiul Pizza dulce a anului, grație pizzei cu popcorn create la pizzeria Controluce.

„Întotdeauna am crezut într-o bucătărie liberă, bazată pe cercetare, curaj, identitate și dorința de a merge mai departe. O bucătărie care nu încetează niciodată să se întrebe pe sine, să evolueze și să entuziasmeze. Le mulțumesc echipelor mele pentru dăruirea și profesionalismul de care dau dovadă”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, care va reveni din 15 noiembrie la Antena 1, alături de Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner, cu sezonul 18 Chefi la cuțite.

Printre proiectele din perioada următoare desfășurate de Chef Richard se numără și participarea în calitate de jurat la San Pellegrino Young Chef Academy Competition, cea mai prestigioasă competiție globală dedicată tinerilor bucătari. Astfel, Chef Richard face parte din juriul de elită pentru semifinala regională din Italia, alături de alți chefi renumiți precum Giuseppe Iannotti.