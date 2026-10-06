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Chef Richard deschide porțile Retroscena la Domeniul Știrbey, între 6 și 15 noiembrie. Rezervările sunt disponibile de azi

Chef Richard deschide porțile Retroscena la Domeniul Știrbey, între 6 și 15 noiembrie: rezervările pentru spectaculosul pop-up sunt disponibile de azi.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 14:37 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 14:37
Chef Richard deschide porțile Retroscena la Domeniul Știrbey, între 6 și 15 noiembrie. Rezervările sunt disponibile de azi | Antena 1
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Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki este pregătit să aducă din nou magia restaurantului său din Porto San Giorgio pe Domeniul Știrbey, pentru zece seri speciale: între 6 și 15 noiembrie, pop-up-ul Retroscena revine în România!

Chef Richard deschide porțile Retroscena la Domeniul Știrbey

De data aceasta, excelența în gastronomie va fi găzduită la Pavilionul Prințesa Nadeja, o nouă locație de pe încântătorul domeniu aristocratic.

Rezervările pentru serile cu stea Michelin semnate de Chef Richard Abou Zaki sunt deschise începând de azi pe www.domeniul-stirbey.ro/retroscena/.

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Dacă anul trecut pop-up-ul a marcat o premieră în peisajul gastronomic din România, de data aceasta cel mai așteptat eveniment culinar al anului revine cu o versiune nouă: de la Pavilionul Prințesa Nadeja, care va găzdui pentru prima dată un eveniment de o asemenea anvergură la surprizele pregătite de Chef Richard, cele zece seri se anunță ca o combinație cuceritoare de rafinament, atenție la detalii, decoruri elegante și preparate sofisticate create de primul român cu stea Michelin din lume.

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”Înainte de spectacol există o simfonie a pregătirilor, o coregrafie a pasiunii pentru arta culinară, unde fiecare mișcare contează. Fiecare farfurie necesită precizie și perfecțiune pentru a putea transpune oamenii într-o scenă culinară. Emoțiile pregătirilor sunt fantastice – iar eu de-abia aștept să duc această poveste mai departe”, a anunțat Chef Richard Abou Zaki.

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