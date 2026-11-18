Chef Richard Abou Zaki a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a realizat ce legîtură există între el și concurenta Anda Mihaela Văleanu. Vezi ce s-a întâmplat în ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Cea de-a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18, show din programul TV al Antenei 1, a început în forță cu un moment cu totul și totul surprinzător. Anda Mihaela Văleanu a venit la Chefi la cuțite ca să își demonstreze abilitățile în materie de gătit. Chef Richard Abou Zaki a fost uimit atunci când a descoperit ce legătură există între el și concurenta din București, în vârstă de 29 de ani.

Anda Mihaela Văleanu a dezvăluit ce legătură există între ea și Chef Richard Abou Zaki, în ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite

În ediția 3 din 18 noiembrie 2026 a emisiunii, una dintre concurentele care au venit să își încerce norocul cu o rețetă de desert a fost Anda Mihaela Văleanu.

„Toată familia mă susține, fratele meu a venit de la Piatra Neamț ca să mă susțină. În seara asta voi găti o budincă de mere cu croissant, o rețetă proprie.

„Am plecat în America, acolo am luat și primul contact cu bucătăria. Am lucrat în bucătărie, am strâns bani împreună cu partenerul meu și ne-am hotărât să facem o cafenea. Chestia asta a pornit atunci când am deschis cafeneaua. Am început cu un chec simplu cu vanilie și ciocolată, biscuiței, cornulețele bunicii...Budinca de mere cu croissant e vedeta la noi. Toată lumea a cerut rețeta, dar nu o dau. E rețeta mea proprie”, a dezvăluit concurenta în timp ce gătea.

Când preparatul a fost gata, banda l-a dus la jurați pentru degustare. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au analizat atent fiecare detaliu al preparatului. În timp ce degusta, Chef Richard nu bănuia ce surprize avea să descopere.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariia concurenta. Aceasta s-a prezentat și a spus de unde vine. Acesta a fost momentul în care Chef Richard Abou Zaki a avut parte de o surpriză de proporții, căci a aflat nu doar că tânăra vine din zona unde el a crescut, ci și că au o legătură.

„M-ai făcut să îmi vină pielea de găină! Trebuie să te îmbrățișez”, a zis concurentul.

„Tu o cunoști pe nănița mea?”, a zis juratul.

„Da, dar și ea mă cunoaște pe mine. Suntem cumetri. Am botezat împreună pe cineva. Mama mea e un fel de cumătră cu nănuța”, a spus concurenta.

După ce și-a spus povestea, concurenta a primit șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 18.

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