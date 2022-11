Chefi la cuțite, 15 noiembrie 2022. Ce echipă a câștigat cel de-al 13-lea battle. Verdictul adus de bandă a fost neașteptat

Cel de-al 13-lea battle de la Chefi la cuțite sezonul 10 a provocat echipele să pregătească un platou cu câte șase mici preparate, făcute la 10 minute distanță. Misiunea nu a fost deloc una ușoară și lupta culinară a fost „condimentată” și de două amulete jucate de Florin Dumitrescu și una pusă la bătaie de Cătălin Scărlătescu. La finalul celor 60 de minute alocate gătitului, farfuriile au fost trimise la degustarea ce a fost făcută de handbalistele de la CSM București. Banda a adus apoi verdictul și toți s-au mirat cât au văzut cine a câștigat proba de gătit în ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

Cine a câștigat proba de gătit în ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Emoțiile au fost foarte mari în timpul probei de gătit și chefii au luptat cu toate forțele alături de echipele lor.

„Mamă, mai mult a gătit chef! L-am văzut pe chef al nostru gătind cot la cot cu noi. Am văzut la el pasiunea de-a găti, spiritul ăla de luptător, leul ăla din el. Are o latură de junglă, luptă, luptă până la ultima suflare și am văzut-o acuma”, a zis Raluca, la finalul probei de gătit.

Florin Dumitrescu a primit aplauze și multe mulțumiri de la concurenții echipei sale, care au fost impresionați de cum s-a luptat acesta în cel de-al 13-lea battle de la Chefi la cuțite sezonul 10.

„Sunt fleașcă de transpirat și chiaun de cap. Nu știu cum am reușit”, a zis Sorin Bontea.

„Ne-a dat Dumitrescu clasă la timp, ne-a bătut cu ceasul de la gară! Am transpirat la această probă mai mult decât am transpirat la toate celelalte 12 probe”, a mărturisit Scărlătescu, în ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10.

„Mama mea! Cum a fost asta, bro! Pentru mine astăzi a fost, de departe, cea mai grea probă de la Chefi la cuțite de până acum”, a completat Florin Dumitrescu, epuizat după o asemenea provocare.

Farfuriile au fost apoi trimise la degustare și handbalistele de la CSM București au degustat totul cu mult interes și atenție la detalii. Unele au apreciat desertul, în timp ce altele au preferat fructele de mare sau burgerul. La final, fiecare a ales ce farfurie le-a plăcut cel mai mult, în ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

Apoi, cu sufletul la gură, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au urmărit verdictul adus de bandă, pentru a afla cine a câștigat proba de gătit după cel de-al 13-lea battle. Farfurie după farfurie și vot după vot, emoțiile au fost extrem de mari pentru toți cei prezenți în bucătărie.

„Băi, e reală?!”, a întrebat Sorin Bontea, supărat pe voturile primite, lovind totodată cu piciorul într-un coș de gunoi, din cauza nervilor.

Proba de gătit a fost câștigată de cei din echipa de aur roz, așa că la duel au intrat echipa de aur alb și cea de aur galben.

