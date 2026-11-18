Ediție intensă Chefi la cuțite, în seara aceasta, de la ora 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY: audițiile sezonului 18 aduc un moment culminant de neratat, când două cuțite de aur se pun pe masă!

Chef Richard și Chef Orlando oferă mult râvnita recompensă care echivalează cu un bilet de trimitere direct în echipa unuia dintre ei și care poate asigura un statut privilegiat în competiție. Cui i se oferă cuțitele de aur și care dintre Chefi va fi alesul telespectatorii pot afla urmărind ediția Chefi la cuțite de la 20:30.

Este o seară în care flacăra competiției va arde și mai puternic, pentru că Irina Fodor pune la bătaie... bomba cu mai multe amulete! Altfel spus, mai multe avantaje dintr-un foc, care vor putea fi folosite în etapa battle-urilor. Urmează, așadar, o sesiune de gătit la presiune maximă, cu atât mai mult cu cât Chefii nu mai au acces liber la cămară. Au în față o nouă misiune dificilă, fiind obligați să folosească exclusiv ingredientele pe care le găsesc în cutiile misterioase.

Până acum, Chef Richard Abou Zaki are o amuletă câștigată în prima ediție Chefi la cuțite a acestui sezon, iar Chef Alexandru Sautner a ieșit victorios în ediția de luni seară, obținând și el o amuletă prețioasă, care îi va da puterea să impună tema culinară a unuia dintre battle-uri. Cine își va adjudeca bomba diseară și cui i se vor oferi două cuțite de aur telespectatorii vor afla vizionând ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 20:30.