Chefi la cuțite, 25 octombrie 2022. Ce au gătit concurenții la duel. Ce au găsit chefii în farfurii, în cel de-al patrulea battle

În ediția 24 a show-ului Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1, concurenții din echipa de aur alb și echipa de aur galben au intrat la duel, după ce au pierdut proba de gătit tocănițe. Timp de șaizeci de minute, concurenții au avut misiunea de-a găti rețete pe bază de ciuperci, apoi chefii au făcut degustarea. Nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit ce au putut concurenții să gătească.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost uimiți de ceea ce au gătit concurenții în proba de duel din ediția 24 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Prima probă de gătit a serii i-a provocat pe chefi să se întreacă în tocănițe. Gina Pistol și-a făcut apariția în bucătărie și i-a pus pe toți pe jar cu o ghicitoare inedită despre proba de gătit. Fiindcă s-a decis că el a câștigat, Sorin Bontea a ales cu ce ingrediente a gătit fiecare echipă. Pentru concurenții săi a ales carnea de iepure, lui Florin Dumitrescu i-a dat carnea de mistreț și Cătălin Scărlătescu s-a ales cu mușchiul de vită. Degustarea a fost făcută de celebrul Damian Drăghici și de către artiștii din trupa sa. La final, aceștia au decis că cea mai bună farfurie a fost cea cu carne de mistreț, a lui Florin Dumitrescu.

Intrate la duel, echipele conduse de Sorin Bontea și de Cătălin Scărlătescu au primit misiunea de-a găti rețete având ciuperca drept ingredient vedetă. Timp de șaizeci de minute, fiecare concurent a pregătit rețeta despre care a crezut că îl va salva de la eliminare, în ediția 24 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10.

Când farfuriile au fost gata, acestea au fost așezate pe bandă și trimise la degustare. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ridicat cloșurile rând pe rând și au analizat atent preparatele, atât din punct de vedere al gustului, cât și din punct de vedere al aspectului, al savorii, al texturii și nu numai. Totuși, un detaliu ce i-a frapat încă de la început a fost faptul că mulți dintre concurenți au părut că nu au înțeles exact cerința acestei probe de duel, în care ciuperca trebuia să fie vedeta în farfurie.

„Nu e cine știe ce, e sărăcăcie maximă!”, a zis Cătălin Scărlătescu despre farfuria doamnei Lina Chirilă.

„Ciupercile…câteva pe acolo. Am zis hopa, poate n-au înțeles proba! Or fi ai mei, n-or fi ai mei?!”, a zis Sorin Bontea la testimoniale.

Au fost și farfurii care au impresionat în mod plăcut, precum cea pregătită de Titus. Și preparatul făcut de Brigitta a lăsat o impresie bună. O rețetă cu adevărat specială a fost cea pregătită de cuțitul de aur al lui Scărlătescu, Adrian Stroe.

Totuși, la finalul degustării preparatelor pentru duel, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au concluzionat faptul că farfuriile au fost slabe.

