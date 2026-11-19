Seară Chefi la cuțite cu multe emoții și suspans: în ediția de ieri, care s-a impus ca lider de audiență, Chef Orlando Zaharia și Chef Richard Abou Zaki i-au oferit cuțitele de aur lui Emanuele Calabri, fiind cuceriți de preparatul cu care s-a prezentat, dar și de experiența profesională a acestuia.

Momentul culminant al audițiilor de aseară a adus multă bucurie pentru Chef Richard, concurentul alegând să meargă în echipa lui. Și în arena amuletelor jurații au trăit emoții intense: Irina Fodor a pus în joc o bombă cu mai multe avantaje secrete, care a fost câștigată de Chef Orlando Zaharia.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:00, a treia ediție a sezonului 18 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.9 puncte de rating și 25.7% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, ProTV, care a difuzat în acest interval emisiunea MasterChef și Știrile ProTV, a înregistrat 5.0 puncte de rating și 21.7% cotă de piață. Pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite a ocupat de asemenea primul loc, înregistrând 6.0 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 15.4% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență de 5.7 rating și 18.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 5.1 puncte de rating și 16.8% cotă de piață. În minutul de aur 20:58, 1.255.000 telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Venit din regiunea Trentino Alto Adige, Emanuele Calabri le-a mărturisit aseară juraților că îl leagă de România o frumoasă poveste de dragoste: aici și-a găsit perechea, prietena lui însoțindu-l emoționată în platoul Chefi la cuțite. Dincolo de povestea personală, însă, pentru Emanuele a vorbit mai întâi preparatul prezentat, toți cei patru Chefi exprimându-și dorința de a oferi cuțitul de aur înainte de a cunoaște concurentul. Emanuele a gătit cod cu sfeclă elvețiană, ragout de ciuperci morel și beurre blanc, tehnicile din farfurie convingându-i imediat pe jurați că merită mult râvnita distincție – însă la momentul culminant, cei care au pus cuțitele de aur pe masă au fost Chef Richard și Chef Orlando.

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”Am început să lucrez într-o bucătărie când aveam 17 ani, apoi am studiat la o școală culinară și am urmat stagii de perfecționare”, a povestit Emanuele, care a lucrat la restaurantul cu trei stele Michelin Villa Crespi, condus de Antonino Cannavacciuolo, dar a făcut parte și din echipa lui Davide Caranchini, în restaurantul Materia cu o stea Michelin, aflat la Lacul Como. Mai mult, Emanuele a ajuns și într-un local cu trei stele Michelin din Novegia și chiar în Maldive, la un restaurant cu o stea Michelin. Emoționat de gestul celor doi Chefi, Orlando Zaharia și Richard Abou Zaki, de a-i oferi cuțitele de aur, Emanuele a ales aseară echipa lui Chef Richard.

De partea cealaltă, în arena amuletelor, jurații au avut o temă delicată, tartarul, la degustare fiind invitați coregrafii Cocuța și Bogdan Boantă. Cei doi au ales tartarul delicios fără carne, cu sfeclă roșie, rodie, avocado și brânză de capră preparat de Chef Orlando Zaharia. Juratul și-a adjudecat astfel bomba cu mai multe amulete – în timp ce Chef Richard a obținut 4 puncte, Chef Ștefan a primit 3 puncte, iar 2 puncte au ajuns la Chef Sautner. Chefi la cuțite continuă în forță duminica aceasta, de la ora 20:00, și lui, marți și miercuri de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

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Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 18 noiembrie 2026