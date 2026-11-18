În ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Cocuța și Bogdan Boantă au anunțat cine a câștigat prima bombă cu amulete din acest sezon.

Cea de-a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, a adus o provocare de zile mari pentru Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu. Irina Fodor a pus la bătaie nu o amuletă, ci chiar prima bombă a sezonului 18! După ce au degustat atent preparatele, Cocuța și Bogdan Boantă au venit în platou ca să dea verdictul.

Cocuța și Bogdan Boantă au anunțat cine a câștigat prima bombă cu amulete de la Chefi la cuțite sezonul 18, ediția din 18 noiembrie 2026

De data aceasta, Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătăria Chefi la cuțite și i-a luat prin surprindere pe Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu atunci când a anunțat faptul că pune la bătaie prima bombă cu amulete a sezonului 18!

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De data aceasta, întrebările au fost și mai dificile: printe întreări au fost și „Câte cuținte s-au dat până acum la Chefi la cuțite, de la venirea juraților?”, „Câți nasturi avea tunica de battle din confruntări în sezonul 16?”, „Care sunt dimensiunile unui banc de lucru în confruntări?”.

Cel care a câștigat testul a fost, de data aceasta, Ștefan Popescu. Acesta și-a ales ingredientele pentru el, dar a decis și ingredientele pentru ceilalți Chefi.

Timp de șaizeci de minute, cei patru Chefi au realizat rețete delicioase de tartar, sperând că vor reuși să câștige mult râvnita bombă cu amulete. Avantajul uriaș a mers la Chef Orlando Zaharia, de data aceasta.

„Dacă am fi putut, am fi dat o bombă fiecăruia dintre voi”, a zis Cocuța.

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