Cine e Chef Alexandru Sautner, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Are o carieră impresionantă în domeniul gastronomic

Alexandru Sautner are 55 de ani și lucrează de mai bine de 33 de ani în domeniul gastronomic. Iată cine e noul jurat de la Chefi la Cuțite și alte detalii despre cariera sa impresionantă.

Cine e Chef Alexandru Sautner, noul jurat de la Chefi la Cuțite

În 1991, la 21 de ani, Chef Alexandru Sautner a plecat din țară împreună cu un prieten. Visa la Franța, însă drumul cu peripeții, s-a oprit în Germania, după câteva zile de mers pe jos, timp în care au fost puși în situații limită.

Șapte ani mai târziu, după multă muncă și după ce a trecut prin toate meseriile legate de domeniul gastromic, avea deja primul restaurant. L-a deschis pe al doilea în 2003, iar în 2005 pe al treilea. Toate în Stuttgart.

În 2013 a revenit în România pentru că a găsit o oportunitate de business la Mamaia. A deschis acolo o plajă și un restaurant, însă gândul îi rămăsese la înghețată.

A decis să plece la Bologna, la Ice University, pentru a își urma visul. Destinul l-a dus însă la Rimini, cel mai mare târg de înghețată din lume, acolo unde a descoperit Emilia Cremeria. S-a îndrăgostit încă de la prima aromă și a decis să deschidă o franciză în România.

După îndelungi negocieri cu italieni, a reușit să aducă brandul și a investit 250.000 de euro. În 2020 avea deja 9 gelaterii la noi în țară și discuții cu alte locații din marile orașe. În prezent numărul lor a ajuns la 14.

Primele declarații ale lui Chef Alexandru Sautner despre proiectul Chefi la Cuțite

“Sincer, nu cred că realizez încă ce mi se întâmplă. Acest nou rol cred că este rezultatul unei experiențe de peste 30 de ani în Horeca și a rezultatelor extraordinare obținute de-a lungul timpului în această industrie. Sunt sigur ca nu mi se putea întâmpla ceva mai frumos decât această onoare de a fi noul jurat la Chef la Cuțite!

Știu că avem o mare responsabilitate, o presiune care se simte asupra noastră dar, cu ajutorul echipei și al colegilor, sunt sigur că o să facem treabă bună! Pe Orlando îl știam mai de mult, cu Richard am avut imediat o conexiune, nu știu de ce, poate și pentru faptul că vorbim mai mult în italiană, dar am impresia că-l cunosc de foarte mult timp și tot el mi-a dat deja o poreclă ( o s-o aflați curând 😛) . Pe Ștefan nu îl știam atât de bine, dar îmi place că se anunță a fi un competitor feroce, iar mie îmi place competiția!”, a declarat Chef Alexandru Sautner.