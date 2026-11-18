Emanuelle Calabri a fost primul concurent care a reușit să primească un cuțit de aur. Descoperă detalii complete despre concurentul care s-a alăturat echipei lui Chef Richard Abou Zaki.

În ediția 3 din data de 18 noiembeie 2026 a emisiunii Chefi la cuțtie, Emanuelle Calabri a acceptat cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki și a intrat direct în echipa lui. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală despre italianul care a făcut senzație în reality show-ul de la Antena 1.

Cine este Emanuelle Calabri, cuțitul de aur al lui Chef Richard la Chefi la cuțite sezonul 18. Ce detalii au ieșit la iveală despre concurent

Emanuelle Calabri a primit două cuțite de aur, unul de la Chef Orlando Zaharia, unul de la Chef Richard Abou Zaki. Inima și intuiția l-au ghidat să se îndrepte către echipa juratului cu restaurant cu stea Michelin.

Italianul are vârsta de 30 ani, dar deține un palmares impresionant, la care alții nici nu îndrăznesc să viseze. Deși este din regiunea Trentino Alto Adige din Italia, tânărul a călătorit în multe locuri din lume, în căutare de noi experiențe menite să îl șlefuiască și să îl facă să își depășească limitele.

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„Sunt bucătar, sunt din Italia. Locuiesc în regiuea Trentino Alto Adige din norudl Italiei. Dar călătoresc și lucrez în străinătate o perioadă. Am început să lucrez într-o bucătărie când aveam 17 ani, am urmat o școală culinară și am făcut practică și stagii de formare profesională. Am lucrat multe ore, nu aveam deloc pauze. Începeam și terminam în funcție de comenzile clienților. Dar a fost minunat, am învățat foarte multe”, a dezvăluit concurentul.

Emanuelle Calabri și Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite sezonul 18

Emanuelle Calabri a avut o sete de cunoaștere atât de mare încât și-a dorit, încă de la vârste fragede, să ajungă să lucreze în restaurante de top din înteaga lume. A făcut numeroase stagii de practică, a bifat numeroase experiențe și a lucrat nu doar în restaurante de prestigiu, ci și în localuri mai puțin cunoscute, totul pentru a acumula experiență din medii cât mai diferite.

„Îmi place să ies din zona mea de confort când gătesc. Îmi place să călătoresc, îmi place să văd lucruri noi, uneori să accept provocări noi și de aceea sunt aici”, a zis bucătarul, spre uimirea juraților, care au fost fascinați de confesiunile tânărului.

Emanuelle Calabri, cuțitul de aur de la Chefi la cuțite

Un alt detaliu ce s-a aflat despre concurent este faptul că a mai vizitat în trecut România și i-a plăcut, iar acest lucru l-a determinat să revină. În prezent, acesta a renunțat la traiul din Maldive și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita lui, româncă, pe nume Maria.

„Am venit în România pentru că eram în Maldive și m-am cam săturat de soare. Am vizitat România și mi-a plăcut, într-o vacanță plăcută. Îmi plac oamenii și am simțit să revin aici. Am o iubită româncă. Am întâlnit-o pe iubita mea, Maria, în urmă cu două luni, la un concert. E româncă și e foarte bună. Mă sprijină foarte mult și e foarte încrezătoare și încearcă să mă facă și pe mine să fiu mai încrezător. Nu am în plan să plec de aici și am cunoscut o persoană uimitoare”, a fost confesiunea lui Emanuelle Calabri, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki.