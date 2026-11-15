Daniel Matache, prezența nonconformistă care a iscat discuții în contradictoriu între jurații Chefi la cuțite:„Sunt foarte curios”

Daniel Matache a stârnit cearta în platoul Chefi la cuțite. Iată de ce preparatul său i-a împărțit în tabere pe jurați.

Daniel Matache are 35 de ani și este bucătar de nouă ani. El și-a dat o șansă în bucătărie, după ce a renunțat la meseria de șofer.

„Prima dată mi-am făcut unghiile acum 15-16 ani”, spune el. „Am ojă cu mine în mașină oricând!”

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Daniel Matache, prezența nonconformistă care a iscat discuții în contradictoriu între jurații Chefi la cuțite

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Daniel Matache a gătit la audiții pentru jurații Chefi la cuțite: pui de baltă tempura cu fasole verde crocantă, piure de țelină și mujdei din lapte și pătrunjel.

„Gătitul pentru mine înseamnă tot!” mărturisește Daniel. „Acolo uit de tot, mă eliberez. Și vesel când sunt tot mă apuc să gătesc, că-mi place.”

„Sunt foarte curios de reacția lor”, spune concurentul. „O să mă facă chinez. (...) Nu prea știu mulți români să mănânce broască. Nu plec fără cuțit!”

Chef Alexandru Sautner este primul care își dă seama de preparatul din farfurie.

Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au reacționat imediat la gustul de usturoi. După părerea lor era prea mult în sos.

„Eu chiar îmi stric palatul”, spune Chef Richard.

„Cred că îl stric și eu acum”, adaugă Chef Popescu.

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„Mie nu mi se pare prea mult”, intervine Chef Sautner. „Ce are, mă? E un mujdei de usturoi!”

„Suntem în 2026, acum construiești o farfurie pe echilibru palatal...” explică Chef Richard. „Ălea sunt de mâncat acasă.”

Acest preparat a iscat ceartă între jurații Chefi la cuțite.

„Sănătate curată! (...) N-ai mâncat din usturoi. Ce te doare?” îl întreabă Chef Sautner pe Chef Richard.

Chef Richard explică faptul că s-a folosit prea mult chili: „Noi trebuie să elegănțim gustul.”

„Are prea mult usturoi, prea mult chili...” spune Chef Sautner.

„Dar lămâia cum e?” întreabă Chef Orlando.

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Daniel Matache își spune povestea în fața juraților, iar ei nu pot să nu remarce aspectul său.

„Mă obligă să-i fac unghiile”, mărturisește soția lui Daniel.

„Ești foarte asumat”, e de părere Chef Orlando. „Unghiile se pot duce în zona de accesoriu. Ești chiar mișto.”

„Încerci să lași amprenta”, concluzionează Chef Richard. „Am înțeles.”

„Ești un tip dornic să treci mai departe”, remarcă Chef Orlando Zaharia. „Crezi tu că cu două broaște? (...) Ai văzut ce căutăm noi.”

„Am simțit ceva”, mărturisește Chef Orlando.

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„Puiul de baltă, broasca, nu sunt mare fan așa”, explică Chef Alexandru Sautner. „Cui nu-i place, să nu-l mănânce!”

„Puiul e pui, broasca e broască. E altceva. Cum a ajuns broasca să fie pui?” filozofează Chef Richard. „Ați confuzat milioane de români.”

„O farfurie, ca să fie completă, trebuie să fie echilibrată”, îi spune Chef Richard, ridicând cloșul. Juratul nu i-a oferit cuțit concurentului.

„Întâi am luat sosul și n-am mai simțit nimic după aceea”, explică Chef Ștefan Popescu votul său.

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Inițial, Daniel Matache a primit doar două cuțite. Chef Richard Abou Zaki i-a dat un mic test: „Acest răspuns ar putea schimba viitorul tău în acest concurs.”

Răspunsul concurentului l-a făcut să îi ofere în cele din urmă al treilea cuțit care îl duce în bootcamp: „Cred că ai avut o seară mai proastă, dar vreau să-ți dau o șansă.”

„Trag cu dinții, nu mai plec de aici”, spune Daniel.

Daniel Matache a primit 3 cuțite: Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki.