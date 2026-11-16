Una dintre cele mai surprinzătoare concurente din a doua ediție a emisiunii Chefi la cuțite, din 16 noiembrie 20226, a fost Liliana Petrișor! Descoperă ce poveste de viață desprinsă parcă din filme are fosta multiplă campioană la biliard.

Liliana Petrișor și-a luat inima în dinți și a decis să participe în sezonul 18 al emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, pentru a demonstra că se pricepe nu doar la biliard, ci și la gătit! Fosta multiplă campioană i-a impresionat din plin pe jurați cu povestea ei de viață ce pare desprinsă parcă din filme. Descoperă în rândurile de mai jos ce preparat a prezentat, dar și ce confesiuni dureroase a făcut în platoul show-ului de la Antena 1.

Liliana Petrișor, de la titluri de campioană la biliard la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea acesteia i-a impresionat pe jurații Chefi la cuțite

Liliana Petrișor are în prezent vârsta de 46 de ani și locuiește în București. Veselă și dornică să demonstreze că se pricepe și la gătit, nu doar la biliard, concurenta a gătit în timp ce a dezvăluit mai multe detalii despre ea.

„Sunt fostă campioană națională la biliard, cu un palmares destul de mare în spate, adică peste 42 de medalii și trofee. Timp de zece ani am luat tot, tot ce s-a putut am luat. Doar că na, clubul de biliard s-a închis, am ajuns în stradă, viața m-a dus către căi greșite. Numai nenorociri!”, a povestit concurenta, în timp ce gătea o rețetă de mușchi de vită cu piure de mazăre.

Citește și: Adrian Ilie și fiica lui, Milana, au anunțat câștigătorul celei de-a doua amulete la Chefi la cuțite. Reacțiile juraților

Odată terminată, farfuria a fost trimisă la degustare. Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Ștefan Alexandru Popescu au analizat atent fiecare detaliu din farfurie, apoi ușile s-au deschis și în platoul emisiunii Chefi la cuțite și-a făcut apariția Liliana Petrișor.

„Mama și tata au lucrat la fabrica de chibrit. Muncind foarte mult împreună cu frații mei, luând saci de chibrite și bețe, noi le procesam în casă, ca să le vindem. Să facem un ban în plus. Dar m-am săturat, am fugit cu sor-mea de acasă. Ea s-a întors, eu nu. Aveam 14 ani. Lipsurile m-au făcut să plec. Ne doream foarte mult de la viață, vedeam la alții ceea ce ne doream noi. Se instalase în noi invidia, suntem 5 frați. Am fugit pentru o lume mai bună. Pe stradă am găsit pună alinare în oameni. Fiind copil nu era așa greu. Mi-am făcut un anturaj pe la Dristor, erau mai mulți oameni ai străzii. Spălam mașini, furam, supraviețuiam cum puteam. Eram copii, nu știam ce făceam. Cu trecerea timpului mă dezvoltam. Am început să muncim. Căram marfă. Apoi am mers la Sala Polivalentă, munceam la cărat marfă și dormeam în Orășelul Copiilor. Am întrebat patronul unde duc marfa, mi-a zis că la un bar. Am început să muncesc acolo, să ajut la curățenie, la tot. Acolo dormeam, 18 ani am stat acolo. Mi-am făcut carte de muncă, buletin, am învățat să joc biliard, am luat toate turneele. Eram foarte bine văzută, primul campionat l-am luat la 17 ani, cu multe sacrificii. Am luat cupa României la carambol și șeful mi-a luat o masă de biliard, el era și antrenor, înter timp s-a inventat și o federație, am participat la turneele și le-am luat pe toate”, au fost confesiunile emoționante făcute de concurentă.

Totuși, viața nu a fost mereu ușoară pentru concurenta de la Chefi la cuțite. A fugit din cauza sărăciei de acasă, a muncit, s-a ridicat și a cunoscut celebritatea. Apoi, viața i-a luat din nou totul și a ajuns din nou să trăiască în sărăcie lucie:

„În 2013, clubul s-a închis și m-am dus la Gara de Nord, nu aveam unde să mă duc. Acolo am stat vreo 2 ani de zile. M-au mâncat păduchii, m-au ros șobolanii, am pățit mai multe chestii pe acolo. Boli, foamete, lipsă de somn, lipsă de afecțiune, lipsă de iubire și lipsă de viață. E o luptă să trăiești. Din câți am fost acolo, sunt 1% din câți am fost acolo. Am stat 3 luni nespălată. Eram 70-80 de persoane pe acolo, când am plecat de acolo jumate erau morți. Am 30 de ani de stradă”, a mai spus concurenta, spre uimirea juraților.

După interviul realizat de Sonia Simionov, aceasta a reușit să se ridice din nou și și-a croit un nou drum în viață, mai bun. În prezent, concurenta are un milion de urmăritori pe TikTok, acolo unde clipurile sale fac senzație. La final, aceasta a primit cuțitul de argint al prieteniei.

Urmărește Chefi la cuțite sezonul 18 pe Antena 1 și și în AntenaPLAY!