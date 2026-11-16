În ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, o ceartă s-a iscat între Chef Sautner și Chef Richard Abou Zaki și cea care a făcut dreptate a fost chiar Nănița! Descoperă ce s-a întâmplat.

Au ieșit scântei la masa juraților, atunci când a fost degustat preparatul lui Alexandru Bădulescu. Cea care a făcut dreptate și a calmat spiritele a fost chiar Nănița, mătura lui Chef Richard Abou Zaki. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Dispută între Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner la Chefi la cuțite! Nănița a intervenit în disputa lor. Ce s-a întâmplat

În ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, banda a mers, cloșurile s-au ridicat și cei patru îndrăgiți jurați au degustat atent preparatul. Nu a durat mult și între aceștia s-a iscat un scandal de zile mari, iar Nănița a intervenit.

„E un burger vegan! Ce interesant! Super ineresant! Puteam să jur la început că e carne. Zici că e pulled porc”, au zis aceștia.

Totuși, un detaliu l-a deranjat pe Chef Richard Abou Zaki: „Eu aș fi dat cuțitul dacă proporția de usturoi era potrivită. E excesivă la palat”.

„La noi mujdeiul de usturoi e din moși sătrmoși, nu poți să schimbi acum că vrei să schimbi la palat. De ce să mergem pe altă stradă?”, a ripostat Chef Alexandru Sautner.

Nu a durat mult și între cei doi s-a iscat un adevărat conflict. Usturoiul a fost, așadar, motivul scandalului.

„Nu mănânci mujdei cu pește, mănânci pește cu mujdei”, a zis Chef Richard.

„Nu e chiar așa, nu exagera”, a intervenit și Ștefan Popescu.

„Fac război cu voi”, a strigat Chef Richard.

„Ia cheam-o pe Nănița, să guste să vadă dacă ăsta e usturoi tare”, a zis Chef Orlando.

Nu a durat mult și Nănița și-a făcut apariția, ca să facă dreptate printre jurați și să calmeze astfel spiritele.

Richard a încercat să intervină, dar nu a fost chip. Năniței i-a plăcut preparatul, ba chiar a spus: „Câte beneficii are usturoiul? E cel mai bun antiinflamator, cel mai bun antimicrobian, cel mai antioxidant, e tradițional românesc. Mujdeiul se face la orice, nu e ceva cu care să nu îl poți mânca. Dacă nu era seară, pe tot îl mâncam”.

Și astfel, Nănița a adus „pacea” în platou! Irina Fodor a venit să o ia pe mătușa lui Chef Richard, ca să o „scape” de jurații care au continuat discuțiile aprinse pe subiect, în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.