Ieri seară, în cea de-a doua ediție a sezonului 18 Chefi la cuțite, care s-a impus ca lider detașat de audiență, victoria la amuletă i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner, după o degustare făcută de Adrian Ilie și fiica lui, Milana.

Chef Sautner și-a adjudecat astfel un super-avantaj pus în premieră în joc de Irina Fodor.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:59, a doua ediție a sezonului 18 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 27.1% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 20.7% cotă de piață. Supremația pe tronsonul comercial s-a păstrat inclusiv pe intervalul de difuzare a serialului Las Fierbinți (20:30 – 21:30), Chefi la cuțite obținând 6.4 puncte de rating și 24.6% cotă de piață, în vreme ce ProTV a înregistrat 5.9 puncte de rating și 22.9% cotă de piață. Pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite a ocupat de asemenea primul loc, înregistrând 6.4 puncte de rating și 21.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.9 puncte de rating și 16.0% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 6.2 rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistra 5.9 puncte de rating și 18.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:41, 1.383.000 de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Jocul de început în ediția de ieri seară a show-ului culinar i-a dat din nou speranțe lui Chef Richard, care a ieșit învingător și a avut astfel dreptul să împartă cutiile cu ingrediente. Jurații au primit diferite feluri de ciuperci ca aliment vedetă pentru preparatele lor – și alte ingrediente cu care să-și completeze rețetele, dar nu au avut voie să aleagă alte produse din cămară pe lângă cele primite în cutii. De data aceasta, însă, victoria obținută la jocul de început nu l-a mai purtat pe Chef Richard spre câștigarea amuletei. Invitați în premieră la Chefi la cuțite, legenda fotbalului românesc Adrian Ilie și fiica lui, Milana au făcut degustarea preparatelor juraților, acordându-i cele 5 puncte victorioase lui Chef Sautner, care are acum în arsenal puterea de a decide tema unei probe (tema generală cât și maximum 3 ingrediente vedetă care trebuie să se afle în meniurile echipelor). Chef Ștefan a primit 4 puncte, Chef Richard a obținut 3 puncte, iar tigaia neagră de 2 puncte a plecat din nou spre Chef Orlando.

Confruntările culinare spectaculoase din arena amuletelor, dar și momentele pline de emoție din ringul audițiilor continuă mâine, de la 20:30, într-o nouă ediție Chefi la cuțite. Azi, Antena 1 va transmite meciul din deplasare al Naționalei de fotbal a României cu reprezentativa Bosniei-Herțegovina, iar în perioada următoare, show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

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Sursa: Fifty5Blue

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Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 16 noiembrie 2026