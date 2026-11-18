Irina Fodor i-a surprins pe jurați atunci când a anunțat că pune la bătaie prima amuletă a sezonului 18, în ediția din 18 noiembrie 2026.

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit în bucutărie ca să descopere ce amuletă le-a pregătit de data aceasta Irina Fodor, însă nu mică le-a fost surpriza atunci când au aflat că se vor lupta pentru o bombă! Descoperă în rândurile de mai jos ce test au primit jurații, cine a câștigat, dar și cine va degusta farfuriile și va decide câștigătorul bombei cu amulete la Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1.

Irina Fodor a pus la bătaie prima bombă cu amulete de la Chefi la cuțite sezonul 18! Ce test dificil au primit jurații, înainte de probă

În ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor s-a întâlnit în bucătăre cu cei patru jurați pentru a anunța

„Sunt pregătită să începem”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor.

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„Ce amuletă avem astăzi și cine ne jurizează?”, a dorit să afle Chef Ștefan Popescu.

„Astăzi vă jurizează doi dansatori și coregrafi de excepție, unii dintre cei mai tari din țara asta! Împreună au și o școală de dans, iar ei sunt Cocuța și Bogdan Boantă”, a anunțat îndrăgita prezentatoare a show-ului.

Nu mică a fost surpriza avută de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu atunci când Irina Fodor a pus pe masă nu o amuletă, ci chiar prima bombă a sezonului 18 Chefi la cuțite!

„O vreau, o vreau, o vreau”, a zis Chef Orlando la testimonial.

Chef Orlando Zaharia, la Chefi la cuțite

„Are multe lucruri înăuntră și conținutul îl veți afla, ca de obicei, în prima confruntare. Așa că va fi o surpriză. Nu vă spun nici câte amulete sunt și nici ce amulete sunt.

„Ce frumoasă e! Negruță. Aș vrea să vină bomba la mine”, a adăugat Chef Richard.

Totuși, bucuria a fost rapid înlocuită de îngrijorare atunci când Irina Fodor a dat un test juraților, în ediția din 18 noiembrie 2026.

De data aceasta, întrebările au fost și mai dificile: printe întreări au fost și „Câte cuținte s-au dat până acum la Chefi la cuțite, de la venirea juraților?”, „Câți nasturi avea tunica de battle din confruntări în sezonul 16?”, „Care sunt dimensiunile unui banc de lucru în confruntări?”.

Cel care a câștigat testul a fost, de data aceasta, Ștefan Popescu. Acesta și-a ales ingredientele pentru el, dar a decis și ingredientele pentru ceilalți Chefi.

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