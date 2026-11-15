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Lacrimi la Chefi la cuțite! Doi frați gemeni, la un pas să-și piardă viața. Povestea care i-a copleșit pe jurați

Gemenii Leon Claudiu și George Moldovan au adus emoția la putere dublă în platoul Chefi la cuțite. Iată ce poveste de viață au.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 23:49 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 23:48
Jurații Chefi la cuțite, în lacrimi în prima ediție a show-ului culinar | Antena 1
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Leon Claudiu Moldovan și George Moldovan au 42 de ani, sunt din Reghin și au venit să gătească la Chefi la cuțite.

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Povestea care i-a copleșit pe jurați în prima ediție Chefi la cuțite sezonul 18

Leo a pregătit somon poșat, în timp ce Geo a ales un piept de rață cu reducție de vin roșu și piure de cartof dulce.

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„E un preparat care a fost servit pe Titanic și am zis să încerc”, explică Leo.

Cei doi frați gemeni recunosc că le-ar plăcea să fie în echipe diferite și să devină rivali: „Ne provocăm unul pe altul cum ne-am provocat toată viața.”

Ei dezvăluie că și-ar oferi ingredientele cele mai dificile dacă ar trece mai departe și ar ajunge la probele individuale: „Să ne încurcăm.”

„Cheful meu preferat e Orlando, îmi place cum gătește. Îmi place temperamentul lui”, mărturisește Leo.

În timp ce fratele său spune: „Îmi place de Sautner! Are un stil aparte de a te îndruma. Practic îți vorbește din priviri, nu trebuie să zică nimic.”

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Preparatele lor i-au pus pe gânduri pe jurații Chefi la cuțite.

„O rățușcă și un somon”, spune Chef Richard Abou Zaki când ridică cloșul.

„O fi o singură persoană?” se întreabă Chef Ștefan Popescu, însă ceilalți jurați sunt de părere că sunt două persoane.

„Acest somon vă pare și vouă un pic crudișor în mijloc?” întreabă Chef Richard. „E un pat de castravete cu fenicul, cu somon olandez... un pic crud somonul ăsta. Un pic de aciditate palatală aș fi dorit mai mult.”

„Rața chiar e gătită bine”, spune Chef Sautner.

„Băieți, nu e un bucătar”, e de părere Chef Richard. „Dacă sunt doi amatori să zicem că nivelul e medium-high.”

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Leo și Geo au relatat în platoul Chefi la cuțite că în copilărie au făcut lupte de performanță: „Era frumoasă, mai ales la sport. El era ai tehnic, dar nu putea să facă categoria.”

„Și eu luptam”, a zis Geo. „Nu-și dădea nimeni seama! (...) Primul tatuaj l-am făcut la 14 ani, având în vedere că la 25 de ani m-am îmbolnăvit... E o boală genetică, a avut și bunicul, a avut mama, a avut sora mamei, fratele... Mi s-au înfundat arterele femurale. (...) Unii ajung la amputație, la amputația picioarelor, de exemplu. Eu n-am ajuns pentru că am avut norocul că mie mi s-au dezvoltat arterele secundare... se dezvoltă de obicei la sportivii mari, care fac sport de performanță.”

„Am fost cu dreptul în stadiu de amputare”, mai spune el. „A decurs totul foarte bine, dar după ani de zile mi-a apărut la membrul stâng și am amputat două degete la piciorul stâng! (...) Am avut dureri mari la picioare, mi-au intrat degetele în putrefacție! (...) Mi-au dat morfină, am avut dureri și mai mari, atunci mi-au mărit doza și am intrat în operație. După câțiva ani am făcut stop intestinal. (...) Am luat un Covid, am stat 11 zile sub oxigen.”

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Geo a avut parte de greutăți mari de-a lungul vieții. În ciuda acestora, se bucură de fiecare moment.

Chef Richard a vrut să cunoască povestea și din perspectiva lui Leo și să afle cât de mult l-a impactat boala fratelui geamăn.

„Din păcate, după i-a apărut și lui la picior”, spune Geo.

„Am avut o dată pe stângul, am avut două aspirări”, explică Leo. „Nu eram pregătit psihic pentru a tăia un membru. (...) Sunt niște alegeri foarte greu de făcut.”

„Ești între prieteni”, încearcă Chef Richard să le atenueze emoțiile. „Sper că simți asta.”

Chefii le-au ascultat copleșiți povestea, iar apoi le-au dat vestea că vor merge mai departe.

„Gătite bine”, spune Chef Ștefan Popescu.

Gemenii Leo și Geo au primit patru cuțite. Gemenii nu și-au mai putut stăpâni emoțiile și au izbucnit în lacrimi!

„Câteodată simplitatea câștigă”, le spune Chef Richard.

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„Ați trecut mai departe împreună și sunteți dovada vie că dacă nu renunți reușești!” le-a spus Chef Orlando Zaharia.

„Eu nu am vorbit prea mult pentru am stat și v-am admirat”, le-a transmis Chef Alexandru Sautner.

Jurații Chefi la cuțite au fost surprinși de contrastul între aspectul fizic și sensibilitatea celor doi concurenți.

„Nu pot să cred ceea ce spui tu. Din tot ce poți să visezi în lumea asta... de ce era atât de important pentru tine să ajungi la Chefi la cuțite?” întreabă Chef Orlando.

„Să-mi dați o validare!” a spus Geo.

Leo le-a dezvăluit prin câte greutăți au trecut și să vină la preselecții, că i s-a anulat avion, dar și la audiții, când li s-a stricat mașina.

„Cuțitele astea sunt totul pentru noi!” au spus ei.

Chef Richard Abou Zaki i-a provocat la Skanderbeg, iar Leo a acceptat: „Leon, ai curaj? Ai văzut brațul meu?”

gemenii leon și george la chefi la cuțite sezonul 18
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Verdictul: egalitate.

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