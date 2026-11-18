Moment savuros în ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. SimpaticuL Marian Capet a făcut show în bucătărie. Descoperă ce a dezvăluit Liviu, colegul de serviciu al vedetei.

Marian Capet este unul dintre cei mai îndrăgiți hairstylisti din țară și nu are nevoie de prea multe prezentări, mai ales după numeroasele sale apariții la emisiunea lui Nea Marin. De data aceasta, vedeta a decis să își ia inima în dinți și să participe la emisiune împreună cu Liviu, colegul său de serviciu. Descoperă în rândurile de mai jos ce dezvăluire neașteptată a făcut acesta despre Marian Capet, în ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. show din programul TV al Antenei 1.

Marian Capet a făcut show în bucătăria Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit Liviu, colegul său de muncă, în ediția din 18 noiembrie 2026

Surpriză delicioasă la Chefi la cuțite, în cea de-a treia ediție din sezonul 18. Printre concurenții care și-au luat inima în dinți și au decis să își încerce norocul în bucătărie au fost și Marian Capet și colegul său, Liviu.

„O să facem o tartă de lămâie și o salată cu praz din Oltenia și cu puțin piept de pui și cu maioneză”, a spus îndrăgitul hairstylist.

Marian Capet s-a apucat să facă maioneza și, văzând că Rikito Watanabe e foarte săritor, l-a pus la treabă, ca să îl ajute.

Când timpul alocat gătitului s-a scurs, preparatele au fost așezate pe bandă și trimise la degustare. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au analizat atent farfuria și au fost intrigați de desert. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-au făcut apariția Marian Capet și Liviu.

„Cum adică prazul e negătit? În Oltenia așa se mănâncă prazul”, a spus Capet, lucru confirmat de Chef Alexandru Sautner.

„Da, dar la palatul meu...”, a încercat să spună Chef Richard Abou Zaki.

„Și am frecat și o oră la maioneza aia!”, a mai zis concurentul, spre amuzamentul juraților.

Jurații au avut ocazia să îl cunoască și pe Liviu, colegul de serviciu al vedetei. Auzind ce meserie au cei doi, Chef Orlando a dorit să afle „ce culoare de păr i se potrivește lui Chef Sautner”. Fiecare jurat în parte a primit sfaturi și păreri despre look-ul actual.

„Liviu, voi acolo la salon vă înțelegeți bine întotdeauna sau vă mai și tachinați?”, a fost întrebarea venită din partea lui Chef Ștefan Popescu.

Acesta a fost momentul în care colegul lui Capet a făcut o dezvăluire neașteptată despre vedetă: „Tot timpul! Și la telefon ne blocăm, nu vorbim, trece weekendul”.

„El m-a blocat și pe Facebook și pe Instagram. Nu suportă să mă vadă cum mă prostesc pe internet și sunT blocat de ani de zile. El nu știe ce fac eu”, a fost confesiunea făcută de Marian Capet.

„Dar și ție îți convine”, a fost concluzia lui Liviu, colegul său de serviciu.

„Da, îmi place”, nu s-a ferit să recunoască vedeta.

„Care dintre voi mucnește mai mult?”, au dorit Chefii să afle.

Acesat a fost momentul în care colegul lui Capet a făcut o dezvăluire neașteptată: „El. Eu muncesc până la 13 ore, dar el...”.

Tot cu această ocazie, Capet a dezvăluit de ce nu mai coafează mirese.

La final, pentru preparatul făcut, cei doi au obținut trei cuțite și cuțitul argintiu al prieteniei.

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