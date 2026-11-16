În ediția din 16 noiembrie 2026 a noului sezon Cheif la cuțite, Nănița s-a așezat pe scaunul lui Chef Richard Abou Zaki și a jurizat preparatul pregătit de Andrei Buhlea. Descoperă de ce l-a pus aceasta la punct pe Ștefan Popescu.

Nănița i-a luat locul lui Chef Richard Abou Zaki pe scaunul jurăzării, în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18, show din programul TV al Antenei 1. Descoperă de ce l-a pus la punct pe Chef Ștefan Popescu.

Nănița a luat locul lui Richard la masa juraților Chefi la cuțite! De ce l-a luat la rost pe Ștefan Popescu în ediția din 16 noiembrie 2026

Surpriză de proporții în cea de-a doua ediție a show-ului Chefi la cuțite. Nănița, mătușa lui Chef Richard Abou Zaki, a venit să îi facă o vizită. Din simplu musafir, aceast a ajuns la masa juraților!

„Uite juratul special din seara aceasta! Nu puteam să nu o invit pe Nănița să stea la masă”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

„Ia uite, ce am ajuns eu să stau aici la masă ca o împărăteasă! Îmi place, e super. Nu v-ați obișnuit cu mine? Eu vin când nu vă așteptați!”, a dezvăluit femeia.

Aceasta s-a făcut comodă pe scaun și a dat semnalul pentru ca banda să înceapă să meargă. În Scurt timp, preparatul lui Andrei Buhlea a venit și jurații au degustat atent rețeta acestuia de mușchi de vită, servit cu piure cu hribi și trufe.

În timp ce concurentul stătea cu sufletul al gură în culise, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard, alături de Nănița lui, au analizat nu doar gustul, ci și aspectul preparatului.

Se pare totuși că Nănița nu a fost impresionată din prima: „E ceva foarte uzual, nu e ceva cu care un concurent să vină aici. La palat îmi dă cu virgulă”.

„Are prea multă trufă”, a fost concluzia lui Chef Ștefan Popescu.

Când l-a auzit, Nănița a ripostat: „Ce nu ți-a plăcut, Ștefan? Văd că ai mâncat tot din farfurie! Nu există! Își era foame sau ți-a plăcut? Ți-a fost soame”.

A încercat juratul să explice părerile sale, însă Nănița nu a vrut să audă și l-a chemat în platou pe Andrei Buhlea. Concurentul a pășit în platou și s-a prezentat, povestind mai multe despre proiectul său în care face lumii cunoscute aventurile sale. Deși ese inginer în IT, tânărul în vârstă de 31 de ani din București face senzație în calitate de creator de conținut. În mediul online, Andrei Buhlea are zeci de mii de urmăritori.

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