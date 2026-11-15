O concurentă din Namibia i-a bulversat pe jurații Chefi la cuțite! Ce preparat neobișnuit le-a adus la degustare

Beata Handyebo a venit în România datorită iubirii, iar în bucătărie se folosește de același atu. Iată cu ce vrea să-i îndulcească pe jurații Chefi la cuțite.

Beata Handyebo i-a surprins cu desertul ei pe jurații Chefi la cuțite | Antena 1

Beata Handyebo are 26 de ani, este originară din Namibia și este creator de conținut, antrenor personal și asistent medical. De asemenea, studiază pentru a deveni fizioterapeut. Visul ei este să împărtășească lumii bucătăria tradițională namibiană.

Iubirea este cea care a adus-o în România. Tânăra locuia în Germania și s-a stabilit în România datorită logodnicului ei, Răzvan.

„A fost un acord reciproc”, spune tânărul.

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Ce preparat neobișnuit le-a adus Beata Handyebo la degustare juraților Chefi la cuțite

Tânăra mărturisește că logodnicului și socrilor le plac preparatele ei. Ea a ales să-i impresioneze pe jurații Chefi la cuțite cu un desert de ciocolată tradițional: amarula namibiană.

„Știu preparatul pe de rost”, spune ea. „Am emoții pentru că este prima dată când particip la un concurs de gătit. Am învățat să gătesc în copilărie, de la familia mea. Îmi place să creez rețete noi. Mâncarea îmi aduce bucurie.”

Concurenta a dezvăluit că are deja un plan de afaceri: „Să vând mâncare tradițională. Să deschid un restaurant aici sau să încep să livrez mâncare de acasă. Vorbeam cu logodnicul meu că, dacă merge bine, pot să-mi deschid restaurantul, să încep să vând mâncare africană și, mai ales, mâncare namibiană.”

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Răzvan a însoțit-o pe Beata în fața juraților Chefi la cuțite, unde a povestit cum s-au cunoscut: „S-a trezit cu mine la ușă!”

„Tu ai cerut-o de nevastă, dar a acceptat?” întreabă Chef Richard Abou Zaki.

„Da”, răspunde concurenta.

„Suntem suflete pereche”, spune Răzvan.

Beata a mărturisit că își dorește o carieră în televiziune, să devină jurnalist.

Chef Richard Abou Zaki îi mărturisește că a fost destul de confuz cu privire la desertul ei: „E chiar mult și greu pentru mine. Poate nu am înțeles, dar nu-ți pot da cuțit.”

Beata Handyebo a primit 3 cuțite: Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu.

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Ce a observat Chef Richard Abou Zaki la interacțiunea dintre Beata și Răzvan

„El e îndrăgostit grav băieți”, spune Chef Richard după retragerea din platou. „Ea nu se uita la el cu ochi așa îndrăgostiți!”

„Poate așa se exprimă ea. Trăind în Germania, poate e puțin mai rece”, e de părere Chef Alexandru Sautner.