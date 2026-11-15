O educatoare din București a venit la Chefi la cuțite cu o provocare pentru Chef Alexandru Sautner. Ce a vrut să demonstreze

Angelica Preda a participat la audițiile Chefi la cuțite sezonul 18 chiar de ziua ei. Iată ce a pregătit pentru fiecare jurat și ce i-au recomandat aceștia.

Angelica Preda are 43 de ani și este educatoare. Aceasta și-a împlinit un vis participând la Chefi la cuțite. Mai mult decât atât, audițiile au avut loc chiar de ziua ei.

Angelica Preda a pregătit la audiții Chefi la cuțite sezonul 18: crochete din brânză de capră pe pat de sfeclă roșie și sos de hrean.

Concurenta a motivat alegerea sa: „M-a deterinat să aleg acest preparat pentru că Chef Sautner a spus în felul următor: <<În sezoanele următoare, dacă va veni un concurent cu acest preparat, sunt pregătit să-i dau cuțitul de aur!>> și vreau să văd dacă Cheful este pregătit pentru asta.”

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Ce a vrut să demonstreze Angelica Preda

Angelica Preda a mărturisit că este pregătită să riște cu acest preparat pentru a-l impresiona pe Vecchio: „Sunt pregătită să risc cu acest preparat pentru a-l da pe spate pe Chef. L-am făcut de prea multe ori, este unul dintre preferatele mele și eu sunt ferm convinsă că va fi ceea ce trebuie. (...) Aștept cu nerăbdare să fiu acolo, în locul mult visat!”

„Emoțiile le-am lăsat la ușă. Vreau în echipe, vreau cuțitul de aur! Astă-seară nimic nu mă sperie”, spune Angelica Preda. „Acest vis îl am de vreme bună și astăzi, în sfârșit, a devenit realitate chiar de ziua mea.”

Jurații au avut așteptări mari de la preparat: „Trebuie să fie un specialist la așa ceva!” a spus chiar Chef Sautner.

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„Eu cred că este cineva care îl urmărește pe Alexandru”, e de părere Chef Orlando Zaharia. „E un omagiu adus lui Alexandru Sautner.”

„Care-l iubește”, adaugă Chef Richard Abou Zaki. „Mi se pare un pic necondimentată. Lipsește o parte de aciditate.”

„Puțin oțet balsamic trebuia să mai pună”, e de părere Chef Sautner. „A pus și hrean!”

Angelica dorește să-l impresioneze și pe Chef Richard. Concurenta îi arată un video în care prepară desertul-semnătură al Chefului: „15-20% acolo, da!”

Chef Richard Abou Zaki mărturisește că nu a făcut publică niciodată rețeta completă a desertului său.

„Curajoasă rețetă”, spune Chef Sautner.

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Angelia le-a povestit juraților că pasiunea ei pentru bucătărie a început din copilărie, când le gătea fraților și părinților ei. Aceasta provine dintr-o familie cu 8 copii.

„Fiecare Chef în parte, pentru mine, înseamnă ceva”, le spune ea. „Vreau să învăț mai mult.”

„În viață toți avem așa o afinitate”, adaugă ea. „Eu am venit foarte hotărâtă.”

„Totuși e o sfeclă tăiată”, îi spune Chef Richard, care motivează votul său.

„Pe lângă faptul că-i lipsește aciditatea, lipsește și un element de legătură”, îi spune Chef Sautner. „Pentru cuțitul de aur trebuie să mai muncești. (...) Nu pot să te las fără să te îmbrățișez.”

Angelica Preda a luat 3 cuțite: Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu.