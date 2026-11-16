Descoperă cine a câștigat avantajul pus la bătaie de Irina Fodor, dar și ce amuletă a fost anunțată, în premieră la Chefi la cuțite sezonul 18!

În ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18, show din programul TV al Antenei 1, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner s-au întrecut din nou, în cadrul unui test, pentru avantajul pus la bătaie de Irina Fodor. Descoperă în rândurile de mai jos cine face degustarea în această ediție, dar și ce amuletă compplet neașteptată a anunțat îndrăgita prezentatoare, în ediția din 16 noiembrie 2026.

Cine a câștigat avantajul în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite! Ce amuletă a pus la bătaie Irin Fodor

În ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, jurații au ajuns să dea din nou un test de atenție!

„Hai să începem quiz-ul! Toată lumea concentrare! Avem ocazia din nou să vedem cât de atenți sunteți în fiecare zi la toate lucrurile care vă înconjoară. Ce lungime are banda?”, a întrebat Irina Fodor.

„De jur împrejur?”, a dorit să afle Alexandru Sautner.

Fiindcă secundele treceau, cei patru jurați s-au apucat rapid de scris răspunsurile pe tablă. Cel mai aproape de răspunsul corect a fost Chef Richard Abou Zaki. Banda are în total 38 de metri.

„17 metri sunt în restaurant, 3 între păreți și 18 în bucătărie”, a dezvăluit Irina Fodor.

A urmat apoi altă întrebare, la fel de neașteptată: „Câte tacâmuri uriașe sunt în platoul emisiunii Chefi la cuțite?”.

Fără să mai stea pe gânduri, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au dat niște răspunsuri complet diferite, lucru ce a stârnit râsete în bucătărie.

Următoarea întrebare a fost legată de numărul de cameramani, cantitatea de carne folosită de concurenți, dar și de numele adevărat al lui Macho din buletin

La acest test, cel mai bine s-a descurcat Chef Richard Abou Zaki, fiindcă el a reușit să adune cele mai multe puncte. Așa cum era de așteptat, bucuria a fost mare.

Drept avantaj, acesta a primit ocazia de a-și alege ingredientele cu care dorește să gătească, dar și de a decide ingredientele pentru ceilalți.

De data aceasta, degustarea va fi făcută de marele fotbalist Adrian Ilie și de fiica lui, Milana.

„Ai puterea să hotărăști tema unei probe! Poți hotărî atât tema generală, cât și maxim 3 ingrediente vedetă care trebuie să se afle în meniurile echipelor!”, scria pe amuleta pusă la bătaie, de data aceasta, de Irina Fodor.

„Asta e nouă, Irina!”, a zis mirat Chef Alexandru Sautner.

„Mamă, păi faci jocurile”, a zis uluit Chef Orlando Zaharia.

Și de parcă acest lucru nu a adus destule emoții, vestea cea grea abia apoi a venit, atunci când Irina Fodor a anunțat jurații că trebuie să gătească doar cu ingredientele din cutiile desemnate de Chef Richard Abou Zaki.

„Lucrăm în condiții vitrege”, a fost concluzia de la final, în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

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