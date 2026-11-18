Adrian Constantin Fieraru i-a mișcat pe jurații Chefi la cuțite cu confesiunile despre viața lui, în ediția din 18 noiembrie 2026.

Concurentul în vârstă de 28 de ani din Reșița este de meserie bucătar și a decis să îi impresioneze pe jurai cu o rețetă de tataki de ton. Totuși, pe lângă mâncarea, ceea ce i-a mișcat din plin pe Chefi a fost chiar dureroasa lui poveste de viață. Confesiunile lui Adrian Constantin Fieraru i-a cutremurat pe Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu. Descoperă în rândurile de mai jos prin ce a trecut tânărul, dar și ce verdict a primit, la Chefi la cuțite sezonul 18, show din programul TV al Antenei 1.

Adrian Constantin Fieraru i-a cutremurat pe jurații Chefi la cuțite cu povestea lui de viață, în ediția din 18 noiembrie 2026

Încrezător în forțele proprii, Adrian Constantin Fieraru a decis să se prezinte în etwapa degustărilor pe nevăzute cu o rețetă asiatică.

„Astăzi am ales să gătesc un preparat care se numește Tuna Tataki. Este un preparat asiatic. L-am ales deoarece iubesc bucătăria asiatică, în special cea japoneză”, a spus tânărul, în timp ce își pregătea rețetele.

„Gătesc de la vârstă fragedă. Pur și simplu, venea de la școală și, deși nu prea aveam eu așa poftă de ce gătea mama. Nu vreau să zic că mama gătește prost, Doamen ferește, că mă bate. Dar voiam să devin cel mai bun bucătar al României. Și, pur și simplu, veneam de la școală și găteam cu ce aveam eu în cap și ce găseam în frigider. Cu aia găteam. Încetul cu încetul am început să realizez că asta este o meserie pe care eu vreau să o realizez. M-am înlăturat la un moment de la visul ăsta când am intrat în așa-zisa lume a viciilor. Am început să consum de la 15 ani, am ajuns să consum în fiecare zi”, a dezvăluit concurentul, în ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Când farfuria a fost gata, aceasta a fost trimisă la degustarea făcută de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu. Apoi, ușile s-au dechis și în platou și-a făcut apariția tânărul, care s-a prezentat.

„Sunt bucătar de meserie, am început să lucrez în bucătărie de la vârsta de 15 ani, dar pasiunea a pornit de la 7-8 ani. Ajungeam acasă, frigiderul era plin și nu aveam poftă de acea mâncare, așa că inventam tot felul de chestii. M-a prins mama de multe ori și îi ziceam că asta vreau să fac în viață. Copilăria mea a luat o întorsătură neașteptată la vârsta de trei ani. Părinții mei au divorțat. Țin minte cu exactitate. Eram în sufragerie, mă jucam. M-au chemat și m-au anunțat că mama va trebui să plece. Mi-au spus că familia mamei nu are să îmi ofere la fel ca familia tatălui și că eu, ca și copil, aș încurca-o în drumul vieții pe care și-a ales-o. Am rămas cu tata. Mama a fost o femeie căreia i-a trecut viașa. Cu trecerea anilor nu m-a căutat, m-a uitat. Tata s-a recăsătorit și ea a fost mama mea, la bine și la greu. Dacă îmi era rău venea și avea grijă de mine. Este chiar mama mea. Ea a venit la pachet cu o bilă albă, cu fratele mele. El a fost oaia albă, eu cea neagră, am ales calea mai nebătătorită a vieții. Am ajuns să consum substanțe timpd e 13 ani. Am avut experiență foarte neplăcută. Am căzut pe spate, vomitam în sus. Puteam să mă înec oricând și să nu mai fiu astăzi aici. Dar m-am trezit. Anturajul greșit”, a fost confesiunea cutremurătoare a concurentului.

Tânărul a vorbit despre teribilismul pe care l-a avut, despre conștientizare, despre alegerile proaste și despre cum a reușit să scape de vicii și să devină omul care este astăzi. Uluitor este faptul că a reușit să renunțe la droguri din propria voință.

„În prezent nu lucrez, mă axez pe ceea ce se întâmplă acum”, a mai zis tânărul.

Cei patru jurați l-au privit uluiți și au fost impresionați de ceea ce au auzit. La final, tânărul din Reșița a reușit să primească șansa de a merge în bootcampul Chefi la cuțite.

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