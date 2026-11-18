Primul cuțit de aur al sezonului 18 a fost oferit lui Emanuelle Calabri, care i-a impresionat din plin pe jurați nu doar cu preparatul, ci și cu uriașa experiență de bucătar, în ediția din 18 noiembrie 2026.

Surpriză de proporții în ediția din 18 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, căci a fost oferit cuțitul de aur încă din a treia ediție a îndrăgituluil show culinar. Descoperă cine i-a oferit cuțitul de aur lui Emanuelle Calabri și în echipa cui a ales să meargă.

Emanuelle Calabri a primit primul cuțit de aur de la Chefi la cuțite sezonul 18. În echipa cui a ales să meargă, în ediția din 18 noiembrie 2026

Ca să îi impresioneze pe Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu, Emanuelle Calabri a ales să pregătească o savuroasă rețetă de cod negru cu sos de beurre blanc, ulei de mărar și ragu de ciuperci Morel. În timp ce pregătea deliciosul preparat, concurentul în vârstă de 30 de ani a arătat că este un bucătar cu experiență.

„Sper să fiu la înălțime azi”, a zis acesta, plin de speranță.

Banda a mers și farfuriile au fost trimise la degustare. Cei patru jurați au ridicat cloșurile și au privit atent preparatul. După ce au gustat și au analizat atent nu doar texturile, ci și corectitudinea execuției, aceștia au realizat că au de-a face cu un potențial cuțit de aur.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Emanuelle Calabri, care a explicat faptul că vorbește doar italiană și engleză.

„Sunt bucătar, sunt din Italia. Locuiesc în regiuea Trentino Alto Adige din norudl Italiei. Dar călătoresc și lucrez în străinătate o perioadă. Am început să lucrez într-o bucătărie când aveam 17 ani, am urmat o școală culinară și am făcut practică și stagii de formare profesională. Am lucrat multe ore, nu aveam deloc pauze. Începeam și terminam în funcție de comenzile clienților. Dar a fost minunat, am învățat foarte multe”, a dezvăluit concurentul care a enumerat numeroasele restuarante de prestigiu în cre a lucrat.

Jurații l-au privit fascinați și impresionați de bogata lui experiență: „Am avut șansa să merg și în Maldive, într-un resort unde am lucrat cu Chef Theodor Falser, italian, cu o stea Michelin. M-a promovat ca Chef și am lucrat 4 ani acolo. A fost frumos, dar cam mult 4 ani”.

„Ai experiență doar la nivel înalt. Cel mai înalt nivel”, au zis Chefii, mișcați de modestia tânărului de doar 30 de ani.

„Încă de la început, planul meu a fost să învăț cât mai mult, în restaurante de nivel înalt. Dar, de asemenea, și în locuri sau restaurante în care să nu mă simt confortabil. Uneori am ieșit din zona mea de confort. De aceea am acceptat anumite stagii de practică. Am încercat și la unele hoteluri de 5 stele, dar cu restaurant fără stea Michelin. Doar ca să învăț medii diferite, să lucrez cu oameni de toate felurile. Îmi place să ies din zona mea de confort când gătesc. Îmi place să călătoresc, îmi place să văd lucruri noi, uneori să accept provocări noi și de aceea sunt aici”, a zis bucătarul.

Chef Richard Abou Zaki i-a oferit cuțitul de aur, la fel și Chef Orlando Zaharia. Concurentul a fost uimit și, după ce Chef Richard i-a ținut un discurs de convingere, tânărul a ales să meargă în echipa lui.

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