Chef Richard Abou Zaki a pregătit colegilor săi de platou un moment savuros. Un așa-zis truc de magie s-a transformat într-o criză generală de râs, în ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

În ediția din 16 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, Chef Richard Abou Zaki a avut inedita idee să prezinte un truc de magie colegilor săi. Ceea ce trebuia să fie un moment plin de mister s-a transformat într-o comedie de zile mari!

Richard Abou Zaki, moment savuros la Chefi la cuțite! Ce truc de magie i-a făcut lui Sautner de au izbucnit toți în râs, în ediția din 16 noiembrie 2026

După ce marele fotbalist Adrian Ilie a anunțat cine a câștigat cea de-a doua amuletă a acestui sezon, Chef Orlando Zaharia a fost extrem de descumpănit. Chef Richard Abou Zaki, în schimb, nu s-a lăsat afectat de înfrângere, ba chiar a venit cu un nou număr de magie!

„Măi, băieți, eu am pregătit ceva spectaculos și unic. Băieți, în seara asta...Avem public? Macho, adună cât mai mult public! Hai să facem un număr”, i-a zis juratul lui Chef Richard Abou Zaki.

„Hai, să treacă supărarea”, a zis acesta, în timp ce mergea cu Chef Sautner în mijlocul platoului.

„În seara asta spectaculoasă, direct de aici, din București! Orchestră! Imaginați-vă niște sunete de tobe! Și publicul nostru! Și, nu în ultimul rând, spectactatorii noștri, de acasă”, și-a pregătit Chef Richard intrarea și atmosfera, înainte de așa-zisul truc magic.

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„Una dintre magiile care a șocat lumea întreagă, în seara asta aici, pentru voi! Și nu am luat nici măcar bani de bilete, e de pasiune! Domnilor și domnilor! Vă rog să-mi puneți melodia Celine Dion”, a spus juratul, începând să agite o bucată de material de culoare neagră, chiar în fața lui și a lui Chef Alexandru Sautner.

Apoi a venit și „magia”: în spatele materialului, ușile s-au deschis către culise și Chef Alexandru Sautner s-a târât, la propriu, în genunchi! Așa cum era de așteptat, momentul a fost unul mai mult decât savuros și Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au râs cu lacrimi. Și nu doar ei, ci toți cei care au văzut ineditul truc de magie al lui Chef Richard Abou Zaki.

La final, acesta și-a așteptat mândru aplauzele și laudele, cu atitudinea unui magician desăvârșit! Apoi, ca prin minune, Sautner și-a făcut din nou apariția la masa jurizării.

„Asta este una dintre cele nouă magii pe care eu le-am studiat, o să fie câte una în fiecare seară! O să fiți și voi implicați, pentur că am și cu voi!”, a anunțat Richard, la final.

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