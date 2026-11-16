În ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 18, prima concurentă care i-a surprins pe jurați a fost A-Ran Jeong, o tânără cunoscută pe TikTok drept Coreeanca! Descoperă totul despre ea și despre ce le oferă românilor.

Cel de-al optsprezecelea sezon al emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, promite să fie unul spectaculos, plin de rețet delicioase, momente surprinzătoare și povești de viață desprinse parcă din filme. Una dintre concurentele care au reușit încă din cea de-a doua ediția să impresioneze jurații cu preparatul său a fost A-Ran Jeong! Descoperă întreaga poveste a tinerei în rândurile de mai jos, din a doua ediție a emisiunii Chefi la cuțite.

A-Ran Jeong, Coreeanca de pe TikTok, i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite cu dezvăluirile sale. Ce le oferă românilor

A-Ran Jeong este o tânără cu origini asiatice, extre de cunoscută pe TikTok drept Coreeanca. Aceasta și-a luat inima în dinți și a decis să participe la emisiune pentru a-și demonstra abilitățile culinare, în sezonul 18 al emisiuinii Chefi la cuțite. Concurenta are 28 de ani, locuiește în București și a dezvăluit faptul că s-a mutat în România la vârsta de 10 de ani, după ce a locuit cu familia în Coreea.

„E incredibilă! O admir foarte mult pe mama pentru tot ceea ce a făcut când locuiam în Coreea, nu e ușor”, a mărturisit tânăra pasionată de gătit.

Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a ales să pregătească două tipuri de sushi-uri. După ce au analizat atent preparatele din farfurie, aceștia au avut ocazia să o cunoască pe A-Ran Jeong, cunoscută drept Coreeanca de pe TikTok.

Tânăra a dezvăluit faptul că se simte mai româncă decât asiatică. Văzând că cei din țara noastră nu cunosc rețetele coreene, aceasta a decis să îi ajute pe români, prin intermediul clipurilor sale video, să învețe pe alții cum se pregătească diferite rețete. În plus, concurenta a dezvăluit faptul că are un restaurant prin intermediul căruia aduce gustul autentic asiatic în țara noastră.

Pentru rețeta sa, concurenta a primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul sezonului 18 Chefi la cuțite.

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