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Vix Rathour, omul din spatele unui restaurant exclusivist din Thailanda, la Chefi la cuțite sezonul 18. Ce preparate unice aduce

Vix Rathour este bucătar-șef la un restaurant exclusivit și îi pune pe jurații Chefi la cuțite în fața unei experiențe cu totul aparte. Iată cu ce preparate a venit invitatul special.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 23:24 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 23:23
Vix Rathour, omul din spatele unui restaurant exclusivist din Thailanda, la Chefi la cuțite sezonul 18 | Antena 1
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Vix Rathour are o poveste de viață impresionantă. Tatăl lui a fost la rândul său bucătar, însă a încetat din viață când Vix era doar un copil. Deși mama sa nu era o bucătăreasă înzestrată, el a ales drumul gustului. Și-a descoperit pasiunea pentru gătit la puțin timp după ce a început să lucreze în restaurantul unchiului său, însă a decis să aprofundeze, urmând cursuri universitare.

„Am vrut să învăț cum se prepară mâncarea clasică ca să pot găti tot ce îmi trece prin cap”, a spus el.

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Vix Rathour, omul din spatele unui restaurant exclusivist din Thailanda, la Chefi la cuțite sezonul 18

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Vix este bucătar-șef la Gaggan Anand Louis Vuitton din Bangkok. În prima ediție Chefi la cuțite sezonul 18, el a adus în fața juraților două feluri de mâncare foarte speciale de care se bucură cei care trec pragul restaurantului din Thailanda: „Un cocteil specific fin Londra, se numește espresso martini. Iar celălalt fel de mâncare pe care o să-l prepar are ca bază scoica Newfoundland pe care o gătim cu două feluri de sos.”

„Când devii bucătar-șef înseamnă mai mult decât să gătești, trebuie să fii un lider și trebuie să instruiești personalul corespunzător. Acesta este cel mai important lucru”, spune el.

El a gătit pentru familia regală, actori celebri și vedete, iar în această seară le-a oferit juraților Chefi la cuțite o părticică din sine. Vix Rathour știe că talentul nu poate supraviețui fără noroc.

Vix a spus că mulți oameni fac greșeala de a crede că espresso martini pe care l-a pregătit este un desert: „Nu este un desert. Este un espresso cu martini și ne place să-i spunem spărgătorul de gheață.”

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Bucătarul-șef susține că este preparatul care îi face pe oameni să se destindă în restaurantul pe care îl conduce. Atmosfera dintr-o locație exclusivistă îi emoționează de cele mai multe ori pe oameni, iar faptul că acest preparat se linge de pe farfurie, îi determină să se relaxeze și să se bucure de experiență.

„Chiar dacă sunt bucătar-șef, nu sunt cel mai bun din bucătăria mea. Personalul meu este mai bun decât mine la orice, probabil. Cu excepția ideilor. Așa că eu sunt omul cu ideile, iar ei le pun în practiă”, declară Vix.

Chef Alexandru Sautner se lasă păcălit de aspectul farfuriilor și spune: „Aici e un patiser bun!”

„Nu, nu, nu. E un bucătar”, spune Chef Richard Abou Zaki.

„Cineva de la tine?” îl întreabă Chef Ștefan Popescu.

„Aici este un concurent care a fost la Gaggan”, crede Chef Sautner.

„La Gaggan se desenează în farfurie și se linge”, spune și Chef Richard. „Te duce aproape cu gustul la un tiramisu de castană.”

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„Eu cred că este cineva care a lucrat sau care lucrează la un restaurant stelat”, mai spune Chef Sautner.

Jurații sunt impresionați de Vix Rathour. Acesta le spune că restaurantul la Gaggan a fost „numărul 31 în primul an, în topul celor mai bune 50 de restaurante din Asia”.

„Asta arată capacitățile lui”, e de părere Chef Richard Abou Zaki. „Știu că Gaggan este nebun, dar vă asemănați cu el?”

Chef Richard a relatat că a pregătit o cină împreună cu Gaggan, Bottura, Colagreco, Carroca când lucra în Osteria Francescana.

„Este frumos să lucrezi cu el, e foarte amuzant. Este un caracter nebun”, explică Vix. „Trebuie să ai un pic de nebunie pentru ce tip de mâncare facem.”

Vix Rathour a lucrat în unele dintre cele mai spectaculoase locații, precum Fat Duck, care a revoluționat gastronomia moleculară în lume.

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„Am deschis acest restaurant pentru Gaggan în urmă cu doi ani. Conduc restaurantul pentru el, cu o echipă mică, în interiorul magazinului”, mai adaugă el. „Gaggan ne dă mână liberă, eu sunt britanic... Când fac meniul e foarte european. (...) Echipa mea este formată din thailandezi și lucrăm foarte aproape pentru a interpreta cultura thai, indiană și asiatică în mâncare.”

Chef Richard Abou Zaki îi oferă, din partea juraților Chefi la cuțite, cuțitul de argint al prieteniei lui Vix Rathour.

Chef Alexandru Sautner a glumit cu Vix: „Este o tradiție aici, să facem schimb de tunici, ca fotbaliștii.”

Vix Rathour la chefi la cuțite sezonul 18
Vix Rathour la chefi la cuțite sezonul 18
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Vix Rathour le-a povestit juraților că a gustat micii românești și au fost delicioși.

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