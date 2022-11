Chefi la cuțite | Sezonul 10, 30 noiembrie 2022. Concurenții din sezonul 9 s-au întors să jurizeze farfuriile semifinaliștilor

În episodul 40 al sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 30 noiembrie 2022, concurenții din sezonului 9 al show-ului culinar au pășit în platou pentru a juriza preparatele semifinaliștilor. „Sunt foarte bucuroasă că am fost chemată ca jurat. E o responsabilitate mare, e chiar foarte important să dai niște note unor oameni. Am avut așa o emoție pentru că și eu am fost în locul lor”, a spus Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la cuțite.

