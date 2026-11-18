Chefi la cuțite | Sezonul 18. Adrian Constantin Fieraru, poveste de viață cutremurătoare! A fost la un pas de moarte din cauza viicilor!

Episodul 3 din data de 18 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Adrian Constantin Fieraru i-a mișcat pe jurați cu confesiunile despre viața. Concurentul în vârstă de 28 de ani din Reșița este de meserie bucătar și a decis să îi impresioneze pe jurai cu o rețetă de tataki de ton. Totuși, pe lângă mâncarea, ceea ce i-a mișcat din plin pe Chefi a fost chiar dureroasa lui poveste de viață.

Miercuri, 18.11.2026, 22:45