Chefi la cuțite | Sezonul 18. A-Ran Jeong, Coreeanca de pe TikTok, i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile sale. Ce le oferă românilor

Episodul 2 din data de 16 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. A-Ran Jeong este o tânără cu origini asiatice, extre de cunoscută pe TikTok drept Coreeanca. Aceasta și-a luat inima în dinți și a decis să participe la emisiune pentru a-și demonstra abilitățile culinare, în sezonul 18 al emisiuinii Chefi la cuțite. Concurenta are 28 de ani, locuiește în București și a dezvăluit faptul că s-a mutat în România la vârsta de 10 de ani, după ce a locuit cu familia în Coreea.

Luni, 16.11.2026, 20:30