Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cine a câștigat bomba cu amulete! Care a fost verdictul dat de Cocuța și Bogdan Boantă
Episodul 3 din data de 18 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. A treia ediție a acestui sezon a adus pentru cei patru jurați o provocare de zile mari. Irina Fodor le-a pregătit prima bombă cu amulete, ce poate schimba radical deznodământul unui battle. Cei care au degustat preparatele și au ales câștigătorul au fost Cocuța și Bogdan Boanță
Miercuri, 18.11.2026, 22:55