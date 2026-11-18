Episodul 3 din data de 18 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. A treia ediție a acestui sezon a adus pentru cei patru jurați o provocare de zile mari. Irina Fodor le-a pregătit prima bombă cu amulete, ce poate schimba radical deznodământul unui battle. Cei care au degustat preparatele și au ales câștigătorul au fost Cocuța și Bogdan Boanță

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