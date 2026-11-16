Episodul 2 din data de 16 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. La 46 de ani, Liliana Petrișor este multiplă campioană a României la biliard și, totuși, o competiție așa cum este Chefi la cuțite poate fi intimidantă pentru ea. De aceea a hotărât să vină în fața juraților, hotărâtă să-și învingă această teamă... După o viață în care a depășit limite incredibile și a trecut prin experiențe traumatizante!

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cum l-a făcut Leo Dinu pe chef Sautner să-și schimbe decizia

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Duminica, 15.11.2026, 23:49

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Duminica, 15.11.2026, 23:30

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Duminica, 15.11.2026, 23:09