Chefi la cuțite | Sezonul 18. Provocare neașteptată la jocul de amuletă. Cine a primit găina neagră?
Episodul 1 din data de 15 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. La jocul de amuletă, chefii au primit o probă cu tema „Păsările”, fiind obligați să gătească doar cu ingredientele din cutiile repartizate de Richard Abou Zaki. Printre surprizele pregătite s-au numărat o găină neagră și o prepeliță, iar jurații au aflat că vor găti pentru vloggerii Otravă și Fabuloasa.
Duminica, 15.11.2026, 20:53