Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Video Chefi la cuțite | Sezonul 18. Provocare neașteptată la jocul de amuletă. Cine a primit găina neagră?
Logo show

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Provocare neașteptată la jocul de amuletă. Cine a primit găina neagră?

Episodul 1 din data de 15 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. La jocul de amuletă, chefii au primit o probă cu tema „Păsările”, fiind obligați să gătească doar cu ingredientele din cutiile repartizate de Richard Abou Zaki. Printre surprizele pregătite s-au numărat o găină neagră și o prepeliță, iar jurații au aflat că vor găti pentru vloggerii Otravă și Fabuloasa.
Duminica, 15.11.2026, 20:53
x
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Preparatul lui Daniel Matache a stârnit o ceartă între jurați: ”Cum a ajuns broasca să fie pui?”

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Preparatul lui Daniel Matache a stârnit o ceartă între jurați: ”Cum a ajuns broasca să fie pui?”

Logo show Duminica, 15.11.2026, 22:30 Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cine este Beata Handyebo, concurenta care i-a bulversat pe chefi: ”E ceva mai special”

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cine este Beata Handyebo, concurenta care i-a bulversat pe chefi: ”E ceva mai special”

Logo show Duminica, 15.11.2026, 22:00 Chefi la cuțite | Sezonul 18. Angelica Preda, educatoarea care i-a surprins pe chefi „Curajoasă rețetă!”

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Angelica Preda, educatoarea care i-a surprins pe chefi „Curajoasă rețetă!”

Logo show Duminica, 15.11.2026, 21:30 Chefi la cuțite | Sezonul 18. Jurații, impresionați de combinația de carne și caviar a lui Laurențiu Drăgănoiu

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Jurații, impresionați de combinația de carne și caviar a lui Laurențiu Drăgănoiu

Logo show Duminica, 15.11.2026, 21:26 Chefi la cuțite | Sezonul 18. Întrebări dificile pentru chefi și noi reguli! Cine a câștigat mini-testul?

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Întrebări dificile pentru chefi și noi reguli! Cine a câștigat mini-testul?

Logo show Duminica, 15.11.2026, 20:30 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Farmecul dantelei. Eleganță în orice moment al zilei

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Farmecul dantelei. Eleganță în orice moment al zilei

Logo show Duminica, 15.11.2026, 14:29 Super Neatza de Weekend. Aris Eram a îngenuncheat în fața Monicăi Chira: „Vrei să fii...?”

Super Neatza de Weekend. Aris Eram a îngenuncheat în fața Monicăi Chira: „Vrei să fii...?”

Logo show Duminica, 15.11.2026, 11:41 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele la mijlocul lunii noiembrie în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele la mijlocul lunii noiembrie în imobiliare

Logo show Duminica, 15.11.2026, 11:34 Super Neatza de Weekend. Daria Maria Deaconu, la jocul „Dă-te mare cu zacusca din dotare!”. Ce a câștigat

Super Neatza de Weekend. Daria Maria Deaconu, la jocul „Dă-te mare cu zacusca din dotare!”. Ce a câștigat

Logo show Duminica, 15.11.2026, 11:30 Super Neatza de Weekend. Chef Richard, Orlando, Sautner și Ștefan, provocare inedită. Cum s-au descurcat la pescuit!

Super Neatza de Weekend. Chef Richard, Orlando, Sautner și Ștefan, provocare inedită. Cum s-au descurcat la pescuit!

Logo show Duminica, 15.11.2026, 11:25 Super Neatza de Weekend. Chefi la cuțite, sezonul 18! Ce surprize aduce noul sezon

Super Neatza de Weekend. Chefi la cuțite, sezonul 18! Ce surprize aduce noul sezon

Logo show Duminica, 15.11.2026, 11:18 Super Neatza de Weekend. Cum pregătim plantele de interior pentru sezonul rece

Super Neatza de Weekend. Cum pregătim plantele de interior pentru sezonul rece

Logo show Duminica, 15.11.2026, 11:12
x