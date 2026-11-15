Chefi la cuțite | Sezonul 18. Provocare neașteptată la jocul de amuletă. Cine a primit găina neagră?

Episodul 1 din data de 15 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. La jocul de amuletă, chefii au primit o probă cu tema „Păsările”, fiind obligați să gătească doar cu ingredientele din cutiile repartizate de Richard Abou Zaki. Printre surprizele pregătite s-au numărat o găină neagră și o prepeliță, iar jurații au aflat că vor găti pentru vloggerii Otravă și Fabuloasa.

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Nu rata FINALA Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Marti, 09.06.2026, 23:49