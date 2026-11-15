Chefi la cuțite | Sezonul 18. Vix Rathour, spectacol gastronomic de cinci stele! Ce a gătit

Episodul 1 din data de 15 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Vix Rathour, bucătar-șef la un restaurant exclusivist din Thailanda, le-a pregătit juraților o experiență culinară specială, cu un espresso martini și scoici Newfoundland în două sosuri. Acesta a gătit pentru membri ai familiei regale și vedete internaționale, iar preparatele sale i-au impresionat pe chefi.

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