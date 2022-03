Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Bebe Zabato, moment special pe gheață

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. După o seară plină de momente unice de dans pe gheață din partea celor cinci echipe, a venit rândul lui profesionist să intre pe scena de gheață. Bebe Zabato de la celebrul Cirque du Soleil face unul dintre cele mai bune momente ale sale pe gheața de la Dancing on ice.

Sambata, 05.03.2022, 23:23