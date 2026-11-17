Carmen Chindriș a dezvăluit dacă într-adevăr a fost Dani Oțil persoana care a inspirat-o să realizeze melodia Macho Man. Ce a transmis vedeta la Furnicuțele.

Carmen Chindriș a făcut o dezvăluire neașteptată despre una dintre piesele care au contribuit la popularitatea sa în rândul publicului. Artista a vorbit despre melodia „Macho Man” și despre povestea potrivit căreia prezentatorul TV Dani Oțil ar fi fost sursa de inspirație pentru acest cântec. Cântăreața a recunoscut că informația nu era adevărată și că totul a pornit, de fapt, de la o glumă.

Deși povestea a fost prezentată la un moment dat ca fiind una reală, Carmen Chindriș a explicat că a inventat legătura cu Dani Oțil pentru că subiectul suna bine și atrăgea atenția în aparițiile televizate. Artista a mărturisit că nu a avut nici măcar obiceiul de a decupa fotografii din reviste, așa cum s-ar fi putut înțelege din povestea vehiculată.

Cum a apărut povestea despre Dani Oțil

Melodia „Macho Man” a devenit una dintre piesele cunoscute din repertoriul artistei, iar în jurul ei au apărut și povești despre presupusa sursă de inspirație. Carmen Chindriș a clarificat însă că Dani Oțil nu a fost, în realitate, muza cântecului.

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Artista a recunoscut că a prezentat această variantă în glumă, considerând că o asemenea poveste ar avea priză la public și ar funcționa bine în aparițiile TV. A fost, așadar, un mic prank, nu o întâmplare care să fi stat la baza compunerii piesei.

Cum au ajuns piesele să o facă celebră pe Carmen Chindriș

Cântăreața are în spate aproximativ 26 de ani de activitate muzicală, iar recunoașterea la nivel național a venit odată cu piese precum „Ziua în care tu m-ai sărutat”, „Macho Man” și „Suc”.

Artista a povestit că succesul nu a venit peste noapte și că, înainte de melodiile care au ajuns cunoscute unui public larg, a lansat și cântece cu un caracter mai de nișă. Printre acestea se numără „Am făcut” și „Floare rară”.

Carmen Chindriș a explicat că, la început, ea și colaboratorii săi au preferat să facă muzica așa cum le plăcea, fără să urmărească neapărat rețetele comerciale. Unele înregistrări aveau un sound mai acustic, diferit de producțiile de studio cu care publicul este obișnuit astăzi, însă au contribuit la formarea identității lor muzicale.

În ceea ce privește piesa „Ziua în care tu m-ai sărutat”, aceasta a fost asociată cu Livius, în timp ce Carmen a avut contribuții la versurile melodiei „Suc”.

Cu o carieră de peste două decenii, artista privește acum cu umor unele dintre poveștile care au însoțit succesul pieselor sale. Iar în cazul „Macho Man”, adevărul este mult mai simplu decât s-ar fi putut crede.