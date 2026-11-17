Carmen Chindriș și-a schimbat numele de familie după căsătorie. Care este acesta și cum o cheamă pe artistă în prezent.

Carmen Chindriș a început un nou capitol al vieții sale după căsătoria cu Livius, însă puțini dintre admiratorii săi cunosc numele pe care artista îl poartă în actele oficiale. Deși publicul o știe de ani buni drept Carmen Chindriș, numele său din buletin este acum Carmen Lauruc.

Cântăreața a vorbit despre viața de după nuntă și despre relația cu soțul său, dezvăluind și detalii mai puțin cunoscute despre schimbările care au venit odată cu acest pas. Chiar dacă în lumea muzicală este cunoscută în continuare sub numele de Carmen Chindriș, în documentele oficiale apare cu numele de familie Lauruc.

De ce a ales să se căsătorească după atâția ani de relație

Carmen și Livius se cunosc de foarte mult timp, iar relația lor nu este una recentă. Cei doi au împărțit atât viața personală, cât și scena, cântând împreună de aproximativ 20 de ani.

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Artista a mărturisit că mariajul nu a reprezentat neapărat un vis pe care l-a avut dintotdeauna, însă, în timp, a ajuns să simtă că relația lor este suficient de matură pentru acest pas.

Nunta a fost una specială, desfășurată pe parcursul a trei zile, cu numeroase momente emoționante și întâmplări amuzante. Invitațiile au fost trimise chiar pe 1 aprilie, motiv pentru care membrii familiei au crezut inițial că artista le pregătește o farsă.

O nuntă cu emoții, tradiții și amintiri de familie

Pentru ziua cea mare, Carmen a ales să poarte o ținută cu o puternică încărcătură sentimentală. Cămașa de mireasă avea aproximativ 100 de ani și fusese purtată inclusiv de mama sa, în timp ce fusta a fost creată tot de aceasta.

Artista nu și-a putut stăpâni emoțiile la cununia civilă și la cea religioasă, mărturisind că a plâns în ambele momente. La un moment dat, și-a pus ochelarii de soare pentru a-și ascunde lacrimile.

După căsătorie, Carmen și Livius continuă să își împartă responsabilitățile într-un mod care pare să li se potrivească. El se ocupă de partea de afaceri și de organizarea evenimentelor, în timp ce artista preferă să se concentreze asupra muzicii și a activității artistice.

Chiar dacă numele din buletin s-a schimbat, publicul o va recunoaște în continuare după numele care a consacrat-o în muzică: Carmen Chindriș. Artista rămâne astfel cunoscută pe scenă sub numele cu care și-a construit cariera, în timp ce în viața personală poartă acum numele soțului său.