Care este numele real al artistei Mioara Velicu. Interpreta de muzică populară a dezvăluit adevărul la Furnicuțele

Mioara Velicu a dezvăluit la „Furnicuțele” ce nume apare în certificatul său de naștere și cum a ajuns să fie cunoscută de public sub numele de scenă.

are este numele real al artistei Mioara Velicu. Interpreta de muzică populară a dezvăluit adevărul la Furnicuțele | Antena 1/AI

Mioara Velicu a fost invitata lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”, unde a vorbit despre viața sa, cariera în muzica populară și câteva detalii mai puțin cunoscute despre povestea numelui său. Artista a dezvăluit inclusiv care este numele său real din certificatul de naștere și cum a ajuns să fie cunoscută de public drept Mioara Velicu.

Care este numele real al artistei Mioara Velicu

Îndrăgita interpretă de muzică populară este cunoscută de generații întregi de români, iar la vârsta de 82 de ani continuă să fie activă și să-și păstreze energia și optimismul care au consacrat-o.

În cadrul emisiunii, Cătălin Măruță a întrebat-o pe artistă despre data sa de naștere. Mioara Velicu a povestit că există o poveste aparte în spatele zilei în care a fost trecută oficial în acte.

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Artista a explicat că mama sa ar fi declarat o altă dată, în contextul în care tatăl ei era plecat la război. Când acesta s-a întors, a mers să își declare copilul, iar la primărie data nașterii ar fi fost trecută diferit.

„Măicuța mea a spus că m-am născut pe 1 octombrie pentru că tata era în război și, când a venit, m-a declarat pe 8, iar ăștia la primărie m-au trecut pe 19”, a povestit interpreta de muzică populară.

Astfel, în documentele oficiale, Mioara Velicu este născută pe 19 octombrie. Artista va împlini anul acesta 82 de ani.

Care este numele real al Mioarei Velicu

Un alt moment interesant al discuției a fost cel în care Cătălin Măruță a întrebat-o pe artistă care este numele său real.

Mioara Velicu a dezvăluit că, de fapt, numele său este Maria Velicu.

„Pe mine mă cheamă Maria și numele de familie Velicu, dar Mioara pentru că erau prea multe soliste unde am fost angajată cu numele Maria. Eram mai mică de vârstă și au zis: «Hai să-i spunem Mioara» și așa mi-au pus numele și m-am lansat”, a povestit artista.

Astfel, numele sub care Mioara Velicu a devenit cunoscută în lumea muzicii populare a fost ales pentru a o diferenția de celelalte interprete cu care lucra la începutul carierei.

Mioara Velicu, aceeași energie la 82 de ani

De-a lungul anilor, Mioara Velicu a devenit una dintre vocile apreciate ale muzicii populare românești. Artista a rămas apropiată de public și continuă să apară în emisiuni și spectacole.

La 82 de ani, interpreta își păstrează optimismul și energia, iar aparițiile sale sunt în continuare apreciate de cei care îi ascultă muzica.

Invitată la „Furnicuțele”, Mioara Velicu a vorbit cu naturalețe despre începuturile sale, despre numele pe care îl poartă și despre povestea din spatele datei sale de naștere, oferind publicului câteva detalii mai puțin cunoscute despre viața sa.