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Ce a recunoscut Radu Darie că face atunci când îl sună cineva cu care nu a mai vorbit de mult! Toți au fost uimiți, la Furnicuțele

În ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Radu Darie a răspuns la o serie de înterbări și astfel a recunoscut un detaliu mai puțin știut despre soția lui.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 16:37 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 17:16
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În ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, show din programul TV al Antenei 1, invitatul lui Cătălin Măruță au fost Radu Darie, care a fost nevoit să răspundă la câteva întrebări venite din partea furnicuțelor Blană și Scamă. Descoperă în rânduril de mai jos ce a dezvăluit Radu Darie.

Ce a recunoscut Radu Darie că face atunci când îl sună cineva cu care nu a mai vorbit de mult! Toți au fost uimiți, la Furnicuțele

În cadrului show-ului, Scamă și Blană au pus o serie de întrebări și astfel a ieșit la iveală un detaliu inedit despre Radu Darie.

„Voiam să fac un sondaj de opinie și voiam să te întreb, legat de telefoanele astea mobile, ți s-a întâmplat vreodată să cauți pe telefon o persoană aflată chiar lângă tine”, au dorit să afle furnicuțele Scamă și Blană.

„Nu, dar fii atent! Întotdeauna când îmi sună telefonul și sunt undeva în public și îmi dau seama că mă sună cineva cu care nu am mai vorbit de mult, încerc să răspund. Ca nu cumva să nu răspund, să fac o gafă, să întorc telefonul și persoana să fie în spatele meu”, a fost confesiunea neașteptată făcută de Radu Darie, în ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele.

Radu Darie la emisiunea Furnicuțele

Radu Darie la emisiunea Furnicuțele

„Hai că e vagabond, e real”, s-au mirat cei din emisiune.

„Ce te sperie mai tare pe tine, mesajul că mai ai 1% baterie sau că nu există conexiune la internet”, au mai dorit să afle Scamă și Blană.

„Faptul că mai am doar 1% baterie, că rămâi și fără conexiunea la internet”, a fost răspunsul extrem de bine gândit dat de invitat.

„Ce crede telefonul tău că te interesează, judecând după istoricul tău de navigare?”, a fost ultima curiozitate a furnicuțelor lui Cătălin Măruță.

„Mâncare multă”, a fost replica extrem de sinceră dată de Radu Darie.

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