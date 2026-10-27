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Cristina Ciobănașu, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Ce a mărturisit despre relația cu Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu a dezvăluit care a fost cea mai grea perioadă din viața sa și a făcut mărturisiri despre Vlad Gherman. Ce o rănește și astăzi?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 15:19
Cristina Ciobănașu, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Ce a mărturisit despre relația cu Vlad Gherman | Antena 1
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Cristina Ciobănașu a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa și a dezvăluit ce a simțit după despărțirea de Vlad Gherman. Actrița a rememorat momentele grele prin care a trecut și a explicat ce atitudine o deranjează cel mai mult în prezent. Deși relația lor sentimentală s-a încheiat, cei doi au reușit să păstreze o legătură apropiată și să continue să lucreze împreună.

Cristina Ciobănașu, despre cea mai grea perioadă din viața sa

Întrebată care a fost cel mai dificil moment prin care a trecut până la vârsta de 30 de ani, Cristina Ciobănașu a mărturisit că lunile care au urmat despărțirii de Vlad Gherman au reprezentat o perioadă extrem de grea pentru ea.

„Cel mai și cel mai greu moment prin care am fost nevoită să trec au fost lunile de după despărțirea de Vlad. A fost o perioadă foarte, foarte grea!”, a spus actrița.

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Cristina nu a oferit mai multe detalii despre suferința prin care a trecut atunci, însă a vorbit cu sinceritate despre impactul pe care despărțirea l-a avut asupra sa. În timp, cei doi și-au continuat viețile separat și au reușit să transforme relația de cuplu într-o prietenie, păstrând totodată colaborarea profesională.

Ce o deranează pe Cristina Ciobănașu în legătură cu fosta relație cu Vlad Gherman

Actrița a revenit asupra acestui subiect atunci când a fost întrebată ce fel de răutăți din partea oamenilor o rănesc în prezent. Cristina Ciobănașu a explicat că o deranjează comentariile răutăcioase îndreptate gratuit către fostul său partener, către actuala lui soție, Oana Moșneagu, dar și către iubitul ei.

„Ar fi ceva. Aș fi vrut să spun că nu mă deranjează nimic, dar răutatea gratuită la adresa fostului meu iubit și la adresa actualei sale soții, dar și la adresa iubitului meu. Mi se pare că sunt răutăți gratuite. Cred că se poate vedea că eu și Vlad am rămas în relații foarte bune, muncim în continuare împreună și ne e drag unul de celălalt. Am rămas prieteni, sunt prietenă cu Oana, ne-am văzut în formula de patru, ne înțelegem foarte bine. Noi am trecut peste asta și ne-am văzut fiecare de viața lui și ne-am dori ca și oamenii care se uită la noi, ne admiră și admiră tot ceea ce am construit să treacă și ei peste asta”, a declarat Cristina Ciobănașu.

Prin mărturisirile sale, actrița a transmis că despărțirea nu trebuie să fie un motiv pentru conflicte sau comentarii răutăcioase. Chiar dacă povestea lor de iubire s-a încheiat, Cristina și Vlad au demonstrat că pot păstra o relație bazată pe respect și prietenie, fără ca trecutul sentimental să le afecteze prezentul.

Pentru Cristina Ciobănașu, liniștea și respectul reciproc par să fie mai importante decât judecățile celor din jur, iar actrița își dorește ca publicul să accepte faptul că fiecare și-a găsit propriul drum.

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