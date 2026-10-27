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Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre rolul din „Inimă sub acoperire”. Ce face pentru prima dată în cariera sa: „Este prima dată…”

Cristina Ciobănașu a dezvăluit la „Furnicuțele” detalii în premieră despre Lizzie, personajul său din serialul „Inimă sub acoperire”, semnat de Ruxandra Ion.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 18:00 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 14:48
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre rolul din „Inimă sub acoperire”. Ce face pentru prima dată în cariera sa: „Este prima dată…” | Antena 1
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În ediția de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, invitata specială este Cristina Ciobănașu. Actrița a stat la povești cu Scama și Blană despre viitorul său rol din serialul „Inimă sub acoperire”, o producție originală Antena 1, semnată de Ruxandra Ion.

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri în premieră despre rolul din serialul „Inimă sub acoperire”

Între actorie și televiziune, Cristina a mărturisit că actoria a rămas meseria sa de bază, în timp ce muzica continuă să fie una dintre marile sale iubiri și o pasiune importantă. Întrebată despre cele mai recente proiecte, actrița a dezvăluit câteva detalii despre personajul pe care îl interpretează în noul serial.

„Mă bucur că, în sfârșit, pot să vorbesc despre asta. Este pentru prima oară când vorbesc despre proiect. Este vorba despre un personaj extrem de energic, mai energic decât orice personaj pe care l-am văzut până acum. Îmi fură toată energia. Scenariștii mă iubesc mult și mi-au dat să joc. Presiunea e mare, încrederea e și mai mare, dar eu le mulțumesc pentru încredere.

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Este un personaj extrem de energic, este prietena cea mai bună a protagonistei. Abia aștept să văd rezultatul muncii noastre de un an de zile. Serialul se numește «Inimă sub acoperire» și este, la propriu, despre a fi sub acoperire. Mie, cu siguranță, mi-a furat inima”, a spus Cristina Ciobănașu.

Actrița a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare lansarea serialului și momentul în care publicul va putea descoperi povestea personajului său.

Cum și-a început Cristina Ciobănașu cariera

Din 2016, Cristina Ciobănașu și-a extins activitatea și în televiziune, debutând ca prezentatoare la Happy Channel, unde a moderat emisiuni precum „Happy Day”, „CoulTOUR” și „Happy Café”. Parcursul său profesional include și apariții pe marele ecran, precum și experiențe în domeniul dublajului.

În 2025, actrița a revenit în atenția publicului prin participarea la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, unde și-a pus din nou în valoare aptitudinile muzicale și expresivitatea scenică.

În serialul original „Inimă sub acoperire”, Cristina Ciobănașu o interpretează pe Lizzie, cea mai bună prietenă și confidentă a Ilincăi, personaj interpretat de Maria Țăpușă. Tânăra protagonistă nu are posibilități financiare foarte mari, însă se poate baza pe sprijinul și loialitatea prietenei sale, care îi este alături în momentele dificile.

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului „Inimă sub acoperire” vor fi anunțate în perioada următoare.

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