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Cum arăta Mioara Velicu în tinerețe. Imagini de colecție din arhiva personală a interpretei de muzică populară

Mioara Velicu a făcut dezvăluiri emoționante despre familia sa, copilărie și părinții care i-au influențat drumul în muzică.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 18:10 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 15:15
Cum arăta Mioara Velicu în tinerețe. Imagini de colecție din arhiva personală a interpretei de muzică populară | Antena 1/AI
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Mioara Velicu a vorbit cu emoție despre copilăria sa, familia în care a crescut și începuturile carierei sale muzicale. Invitată la „Furnicuțele”, îndrăgita interpretă de muzică populară și-a amintit de părinții săi și de cei șapte frați, dar și de momentul în care și-a dat seama că drumul ei este cântecul.

Cum arăta Mioara Velicu în tinerețe

Artista a mărturisit că dragostea pentru muzică a moștenit-o de la mama sa. Din cei opt frați, doar trei mai sunt în viață, iar Mioara Velicu spune că, deși toți aveau talent muzical, ea a fost singura care a ales să transforme cântecul într-o carieră.

„Îi semăn mamei mele, de ea am moștenit cântecul. Noi am fost 8 frați și mai suntem doar 3 în viață, ceilalți au plecat la Domnul. Toți cântă frumos, dar niciunul nu a urmat drumul cântecului. Am fost singura pentru că mie mi-a plăcut. Iertați-mi lipsa de modestie, se spune că în momentul în care se naște un artist, Dumnezeu îi pune în leagăn o stea, dar nu-ți bagă în traistă”, a povestit Mioara Velicu.

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Ce spunea tatăl despre ea când era copil

Interpreta și-a amintit și de părinții săi. Tatăl era mai sever, în timp ce mama își proteja copiii, însă artista spune că educația primită în familie i-a prins foarte bine.

„Tata era mai sever, dar ne-a prins extraordinar de bine. Mama, ca orice mamă, ne ocrotea. Eu eram foarte obraznică. Eram blondă, cu un păr lung, aproape spre alb și zicea tata: «Ce ne-o face cu fata asta, că tare e urâtică și slabă»”, a spus artista.

Mioara Velicu a subliniat că frumusețea nu este cel mai important lucru și că, pentru un artist, contează ceea ce transmite oamenilor.

Mama a fost cea care i-a transmis dragostea pentru muzică

Artista și-a amintit cu emoție că mama sa a fost o cântăreață apreciată în sat și că ea a moștenit talentul de la aceasta.

Tatăl Mioarei Velicu a murit în 1973 și nu a mai apucat să o vadă la televizor. Mama sa, însă, a avut ocazia să o vadă pe scenă și să-i urmărească parcursul artistic.

„Eu am moștenit-o pe ea. Ea a fost o cântăreață bună a satului, ea era soprană, eu eram artistă. Îmi place ceea ce fac, îmi place să fiu în fața publicului”, a mărturisit Mioara Velicu.

Care este numele real al artistei Mioara Velicu. Interpreta de muzică populară a dezvăluit adevărul la Furnicuțele...

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